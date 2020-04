Maltese Il Romanzo del Commissario 2 ci sarà?/ Anticipazioni: “Non vogliamo rovinare una cosa bella”

Pubblicità

Maltese, Il Romanzo del Commissario 2 ci sarà? Con la programmazione televisiva sospesa, Raidue ha trasmesso le repliche della serie tv con Kim Rossi Stuart come protagonista, ma i fans si chiedono se in futuro, ci saranno dei nuovi episodi. La prima serie di Maltese, Il romanzo del commissario, è stata trasmessa per la prima volta nel 2017 incollando davanti ai teleschermi di Raiuno una media di 6 milioni di telespettatori. Dopo il grande successo ottenuto, i fans della serie si aspettavano una seconda stagione, ma per il momento, non è stata ancora realizzata. Ad oggi, dunque, sembra improbabile che la produzione decida di dare il via alla realizzazione di una seconda serie di Maltese per la quale occorrerebbero anni di lavoro. Con il settore, poi, fermo per l’emergenza coronavirus, qualora si decida di farlo, sarà necessario aspettare ancora a lungo.

MALTESE, IL ROMANZO DEL COMMISSARIO 2 IMPROBABILE: PARLA IL REGISTA

Dagli attori al regista di Maltese, Il romanzo del commissario 2, tutti sono stati molto chiari non i fans non promettendo la realizzazione della seconda stagione. Chiarissimo, infatti, era stato il regista Tavarelli: “C’è la volontà di tutti di fare una seconda stagione anche se c’è da dire che la prima è costata anni di lavoro e quindi ci vorrà del tempo. Vedrete infatti nelle prossime puntate delle situazioni anche a livello di regia molto impegnative e belle da vedere. L’intenzione però del gruppo da me a Kim Rossi Stuart è di andare avanti solo se il senso sarà quello giusto. Non vogliamo rovinare una cosa bella tanto per dire che andremo a fare Maltese 2”, aveva dichiarato ai nostri microfoni. Da quell’intervista sono passati tre anni e, per il momento, non sembrerebbero esserci novità.



