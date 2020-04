MALTESE IL ROMANZO DEL COMMISSARIO/ Anticipazioni 1 aprile: Dario trova una prova?

MALTESE IL ROMANZO DEL COMMISSARIO ANTICIPAZIONI DELL’1 APRILE 2020

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, mercoledì 1 aprile 2020, andrà in onda il secondo episodio di Maltese Il Romanzo del Commissario, in replica. Vediamone la trama:

EPISODIO 2 – Dario non si arrende. E’ sicuro di essere sulla pista giusta e intende continuare a indagare, anche se tutto sembra mettergli un freno. Il Commissario infatti si chiede se Natalina sia fuggita con qualcuno oppure se avesse un altro amante, ma il padre giura di non saperne nulla. Nonostante questo, Dario decide di mettere sotto torchio la sorella Concetta: dopo varie resistenze, la ragazza confessa che Natalina aveva a cuore un pugile, un certo Carmine, un poliziotto. Anche Elisa e Mario continuano ad indagare: sarà la fotografa a trovare una prova che conferma come la morte di Peralta sia stata ordinata dalla mafia. Dario non si arrende e decide di approfondire tutti i vecchi casi di Gianni, dando priorità a tutti i più piccoli, sicuro che possa nascondersi una verità che finora gli è sfuggita. Le resistenze della squadra però non mancano, oltre che quelle dei piani alti. Maltese deve ancora dimostrare ai suoi fedelissimi di essere il degno successore di chi lo ha preceduto in quell’incarico.

MALTESE IL ROMANZO DEL COMMISSARIO, DOVE SIAMO RIMASTI

Ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana nella fiction Maltese – Il Romanzo del Commissario: Dario Maltese (Kim Rossi Stuart) ha lasciato la sua Trapani ormai da diversi anni, da quando il padre ha deciso di togliersi la vita. Si è trasferito a Roma e ha fatto carriera nella Narcotici, ma il matrimonio dell’amico Gianni Peralta (Claudio Castrogiovanni) lo spinge a fare ritorno in Sicilia. In treno conosce Elisa (Rike Schmid), una fotografa del posto, e compagna del giornalista Mauro (Francesco Scianna). Prima della cerimonia, Maltese si accorge della presenza di due uomini a bordo di una moto, che in poco tempo uccidono Gianni e la futura moglie Mariangela, in stato interessante. Prima di esalare l’ultimo respinto, Gianni riferisce all’amico di dover guardare nel suo schedario, dove trova una loro foto, scattata qualche anno prima. Dario alla fine accetta la richiesta del padre di Gianni e chiede il trasferimento a Trapani per indagare sul suo delitto. Trova poi la moto dei due sicari, abbandonata e bruciata, ed inizia a ipotizzare che il delitto sia legato allamafia. Intanto la stampa inizia a rumoreggiare sul tradimento di Gianni alle spalle della fidanzata: Maltese scopre che si tratta di Santina Spatuzza, l’ex fidanzata dell’informatore di Peralta, Nicolò Miceli.

La donna rivela che quest’ultimo avrebbe scoperto la loro relazione e avrebbe minacciato di uccidere il vecchio Commissario. Dario non è convinto della versione della Spatuzza, anche se tutto sembra confermarla. La madre di Miceli alla fine gli rivela che negli ultimi tempi l’uomo le aveva inviato diversi regali, comprati forse con i soldi legati ad un favore. Quella sera, Dario nota per l’ennesima volta un aereo sorvolare la sua zona e decide di seguire un uomo che scende dal velivolo: arriva così ad un ristorante, in cui Miceli cena con i potenti della città. Fra questi il senatore Melendez e il Sindaco trapanese, Scirà. In seguito, Miceli viene arrestato e si dichiara innocente, ma Maltese è sicuro che qualcuno stia cercando di confodere le acque. Anche se nel suo rifugio viene ritrovata la pistola con cui è stato freddato Peralta, Dario è convinto che qualcuno lo abbia pagato per fare da capro espiatorio e confessare un omicidio che non ha mai commesso. Miceli rivela alla fine di ave chiesto a Peralta di proteggerlo, visto che qualcuno aveva scoperto il suo ruolo di informatore. Quando anche Natalina scompare, il mistero si infittisce. Con l’aiuto di Elisa e Mario, il Commissario scopre che chi ha fatto la soffiata sulla relazione fra Gianni e la Spatuzza aveva le mani sporche di grasso.



