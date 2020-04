Maltese Il Romanzo del Commissario/ Anticipazioni 15 aprile: una verità per Dario

Pubblicità

MALTESE IL ROMANZO DEL COMMISSARIO ANTICIPAZIONI DEL 15 APRILE 2020

Nella prima serata di oggi, mercoledì 15 aprile 2020, Rai 2 trasmetterà in replica il quarto e ultimo episodio di Maltese Il romanzo del Commissario. Vediamo le anticipazioni della trama:

EPISODIO 4 – Maltese decide di raggirare la decisione della Procura di Marsala e con il supporto della squadra recupera nella notte gli atti del notaio Colaianni. Il gruppo però è costretto ad avviare una sparatoria con Leone e i suoi uomini, evento che spinge Dario a credere che fra di loro si nasconda una talpa. In seguito, Licata viene ucciso da Leone e Musumeci per via di una registrazione ottenuta dal medico legale Cavasino, riguardo all’autopsia del padre di Maltese. I pianti alti poi cercano di convincere Dario a cambiare città, dandogli persino una promozione. Il Commissario però rifiuta e scopre che è stato in realtà Saura ad avere una relazione con la minorenne Angelica, anche se ha fatto ricadere la responsabilità su suo padre e organizzando il suo finto suicidio.

DOVE SIAMO RIMASTI

Ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana nel Maltese Il romanzo del Commissario: Maltese (Kim Rossi Stuart) riflette ancora sulla morte di Renda (Francesco Colella), avvenuta mentre si trovava in carcere. Il Commissario è sempre più convinto che lo Stato sia connivente con la mafia e confida a Saverio di essere sicuro che Giulia Melendez sia Wanda, uno dei due tramiti fra Peralta e l’informatore Crociata. Intanto, la moglie di Consalvo (Enrico Lo Verso) inizia a nutrire dei dubbi sul loro futuro di coppia. Dario invece continua a seguire le tre sorelle Giacona, che secondo le sue informazioni sarebbero partite da New York con un carico di droga. Dopo aver ricevuto la prova dell’assassinio di Renda, Dario fa fatica a farsi credere dal capo e a spingerlo ad accettare di lasciarlo indagare sul caso. Scopre poi che il dottor Cavasino ha stilato una relazione diversa sulla morte di suo padre, escludendo l’ipotesi di omicidio evidenziata dal collega sull’analisi del corpo di Renda. Così decide di parlare con il medico e affrontarlo in un faccia a faccia. Anche se Cavasini rimane della sua idea, Dario decide di approfondire tutto ancora una volta con l’amico di famiglia Saura (Roberto Nobile). Al Commissario non quadra infatti che il padre si sia ucciso per lo scandalo della relazione con Angelina: ipotizza persino che possa essersi tolto la vita come forma di protesta. Saura gli racconta però un aneddoto: un giorno ha visto il padre di Dario del tutto innamorato di Angelica, che in quel momento stava facendo un bagno al mare. Intanto, la Ripstein (Rike Schmid) pensa ancora alla relazione avuta con Licata (Francesco Scianna), anche se il suo cuore adesso batte per Dario. I due si incontrano poco dopo e il Commissario, a fatica, le racconta quale dolore viva ancora a causa della morte del padre.

Le parole di Saura infatti lo hanno spinto a credere di essersi sempre sbagliato e che il genitore abbia davvero avuto una relazione con la sua compagna di scuola dell’epoca. Nei giorni successivi, Maltese e la sua squadra mettono a segno un blitz in una raffineria delle saline che permette loro di arrestare diversi criminali, fra cui il Marsigliese. Uno degli uomini però riesce a nascondersi: ruba la pistola ad uno dei poliziotti e si mette in fuga in moto, ma Maltese lo insegue e lo blocca. Dopo aver saputo che Giulia Melendez ha preso contatti con la Ripstein, Dario cerca di convincere la donna ad aiutarlo. Rifiuta anche la proposta del Sindaco di diventare Questore al posto di Saura, una volta che quest’ultimo sarà andato in pensione. Sicuro di essere sulla pista giusta, Maltese inizia ad approfondire anche la questione della costruzione dell’aeroporto. Un affare che coinvolge i Consalvo, il senatore Melendez e lo stesso Sindaco. Leone però uccide Melendez quando osa alzare la voce con il Primo Cittadino e subito dopo Luciano Consalvo, la moglie e la figlia fanno la stessa fine, mentre cercando di fuggire dall’Italia.



