Maltese Il romanzo del commissario/ Anticipazioni 25 marzo: tornare sui propri passi

Maltese Il romanzo del commissario, anticipazioni 25 marzo

Maltese Il romanzo del commissario andrà in onda in replica nella prima serata di Rai 2 di oggi, mercoledì 25 marzo 2020, a distanza di tre anni da suo debutto sul primo canale dell’emittente. La miniserie è capitanata da Kim Rossi Stuart, nei panni del commissario Dario Maltese ed è diretta da Gianluca Maria Tavarelli. La trama si concentra invece sulla lotta del protagonista contro la mafia di una Trapani degli anni Settanta. Dopo essersi trasferito a Roma per diventare agente della Narcotici e ormai diventato Commissario, Dario ritornerà nella sua città natale in seguito alla morte di un amico, che lo spingerà ad indagare sui sotterranei trapanesi. Un personaggio controverso, che dovrà lottare non solo contro i criminali ma anche contro i propri demoni del passato. Anni prima infatti, Dario ha vissuto sulla propria pelle la morte del padre, che ha deciso di togliersi la vita.

Un caso che riemergerà nel corso delle nuove indagini del Commissario. Nel cast troveremo inoltre Rike Schmid nei panni di Elisa Ripstein, una fotografa dal grande coraggio che si unirà presto a Dario nella lotta contro la mafia. Della stessa pasta anche Francesco Scianna e il suo Mauro Licata, un giornalista siciliano che deciderà di scrivere di quanto avviene a Trapani e che dovrà confrontarsi con i mafiosi, decisi a non lasciar trapelare la loro presenza sul territorio. Valeria Solarino sarà invece Giulia Mendez, una giovane che pur trovandosi all’interno della realtà mafiosa deciderà di ribellarsi al suo ambiente. In ruolo secondario troveremo inoltre Claudio Castrogiovanni (Gianni Peralta); Enrico Lo Verso (Luciano Consalvo); Pippo Pattavina (Senatore Melendez); Roberto Nobile (Questore Aldo Saura); Michela Cescon (PM Gabriella Montano); Eros Pagni (Procuratore Leonci); Giuseppe Schillaci (Loris Misilmeri) e Francesco Colella (Gaspare Renda), quest’ultimo presente anche nella serie tv di quest’anno ZeroZeroZero. Dal punto di vista storico, molti dei personaggi creati per lo show si rifanno a volti noti della storia italiana. Stuart per il suo personaggio ha voluto rifarsi a Giovanni Falcone, Ninni Cassarà e Paolo Borsellino, mentre il personaggio di Scianna rappresenterà tutti i giornalisti eroi che in quegli anni dovranno fare i conti con la volontà di denunciare Cosa Nostra.

Maltese Il romanzo del commissario, la trama della serie

Per Maltese Il romanzo dell’assassino andiamo ora a vedere la trama. A vent’anni di distanza dalla sua partenza da Trapani, Dario Maltese si è tenuto a debita distanza dalla città natale a causa della morte del padre, avvenuta quando era solo un bambino. Un lieto evento però lo spingerà a ritornare sui suoi passi: l’amico e collega Gianni Peralta sta per diventare padre e ha scelto di sposarsi. Peralta e la futura moglie Mariangela però verranno uccisi durante un agguato e Dario deciderà di indagare sul caso, chiedendo l’immediato trasferimento in Questura. Assumerà così la stessa squadra guidata da Peralda e seguirà inizialmente la pista sentimentale che vorrebbe come responsabile Nicolò Miceli. Anche se Maltese intuirà subito che qualcosa non quadra: qualcuno potrebbe averlo usato come capro espiatorio. Sarà Elisa, la fotografa, a confermare che il suo sospetto potrebbe essere reale. Intanto, Dario lotta contro una squadra che non lo conosce e che osserva ogni sua mossa, mentre Licata, una giornalista locale, incontra i potenti della città.



© RIPRODUZIONE RISERVATA