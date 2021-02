Maluma e Francesca Brambilla fidanzati?/ Indizi dai social, ma il web dubita…

Una nuova coppia sta nascendo? Secondo la pagina Instagram “Investigatore Social”, tra Maluma e Francesca Brambilla potrebbe esserci del tenero. Tra le storie di Maluma e della Brambilla, stando a quello che fa sapere l’amministratore della pagina su citata, potrebbe esserci un flirt anche se, naturalmente, per ora non ci sarebbe nulla di ufficiale e si tratterebbero solo di indiscrezioni. Nella foto pubblicata da “Investigatore Social”, si notano alcuni dettagli utilizzati sia dal cantautore che dalla showgirl. “Coincidenze?!? Stiamo appresso a questa probabile coppia oramai da mesi, dopo aver scoperto sempre più elementi schiaccianti“, si legge nella didascalia che accompagna la foto pubblicata dalla pagina Investigatore Social. sulla nuova, presunta coppia, tuttavia, ci sono diversi dubbi. Molti utenti, infatti, ritengono improbabile che tra Maluma e la Brambilla ci sia del tenero.

MALUMA E FRANCESCA BRAMBILLA STANNO INSIEME?

Maluma e Francesca Brambilla si stanno davvero frequentando? I followers di Investigatore Social non nascondono dubbi al riguardo. In tanti, infatti, considerano gli indizi ancora poco affidabili per parlare di coppia. Sarà vero? Nel frattempo, la Brambilla è sempre molto attiva sui social dove si mostra sempre più bella. L’ultima storia ufficiale della showgirl che ha conquistato il pubblico di canale 5 nei panni della Bona Sorte di Abanti un altro ha avuto è stata quella con l’ex tronista di Uomini e Donne Alessandro Zarino per il quale ha rinunciato al Grande Fratello Vip. “ Abbiamo due vite completamente opposte e forse, devo ammetterlo, non sono pronta davvero per buttarmi in una relazione sentimentale. Adesso voglio pensare solo al mio lavoro “, aveva dichiarato ai microfoni de Il Giornale lo scorso ottobre. Nel frattempo, avrà cambiato idea?





