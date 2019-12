Mamacita, il party festival/ Brigante: “Lo portiamo in giro per tutta Europa”

Il festival party di Mamacita arriva in tv in occasione del “Capodanno in Musica”

L’evento televisivo di fine anno condotto da Federica Panicucci dalla splendida Piazza della Libertà di Bari in diretta su Canale 5 riporta “Il festival party di Mamacita“. Si preannuncia un Capodanno di Fuego il 31 Dicembre 2019 con Mamacita, che sarà sul palco di #CapodannoInMusica2019, in diretta su Canale 5 e On Air su Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radionorba e Radio Subasio!!! Un evento da non perdere per tutti gli amanti dell’evento musicale oramai diventato un vero e proprio festival che la scorsa estate ha fatto ballare a ritmo latino tutto l’Ippodromo di Milano con J Balvin, il re del reaggaeton che ha condiviso il palcoscenico con Sfera Ebbasta, Gué Pequeno ed Elettra Lamborghini. Ideatore di questo festival party è Max Brigante, il conduttore e DJ di Radio 105 che in occasione di un’intervista ha parlato dell’evento.

Max Brigante: “Mamacita è un party diventato un festival”

Un successo travolgente quello di Mamacita che, dalla mezzanotte del 1 gennaio 2020, sarà per la prima volta in tv in occasione dell’evento di fine anno “Capodanno in Musica”. Dopo la mezzanotte, infatti, Federica Panicucci lascerà spazio al dj set di Max Brigante e all’energia del suo show Mamacita che faranno ballare la piazza a ritmo di reggaeton, hip-hop & trap e R’n’B. Nato come un party, il Mamacita è diventato un vero e proprio festival dedicato alla musica latina che ha conquistato, anno dopo anno, tutta l’Europa. “Abbiamo trasformato un party in un festival, naturale evoluzione prima di portare il Mamacita in giro per tutta Europa” ha dichiarato l’ideatore Max Brigante, che ha portato lo show anche presso location di grande fama come l’Amnesia di Ibiza, il Pineta di Formentera fino al Cava Paradiso di Mykonos. Non solo, Mamacita è diventata anche una compilation di successi che ha infranto record su record!

