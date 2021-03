Mamakass, chi sono/ Fabio Dalè e Carlo Frigerio con i sintetizzatori a Sanremo 2021

I Mamakass al Festival di Sanremo 2021 con i Coma_cose per la terza serata delle cover. Il duo è formato da Fabio Dalè e Carlo Frigerio. Poco noti al grande pubblico, vantano diverse collaborazioni con artisti di successo. Basti pensare ai Subsonica, Ghali, J-Ax. E ce n’è un altro che è protagonista tra i Big di Sanremo, cioè Willie Peyote. Tra l’altro hanno lavorato alla canzone “Fiamme negli occhi” dei Coma_cose, in gara al Festival attuale. Peraltro, ci sono state altre collaborazioni con i Coma-cose e si sono occupati pure dell’arrangiamento della cover di “Il mio canto libero” che proporranno appunto stasera. Il duo però si occupa anche di sound design e film score.

Mamakass a Sanremo: chi sono e le collaborazioni

Tutto nasce dagli Smoking Presidents, gruppo in cui suonavamo entrambi. Nati come band, ora sono un “brand di produzione”. Stasera per l’esibizione a Sanremo suoneranno i sintetizzatori. Produttori discografici, compositori e tecnici del suono, si occupano della creazione del pezzo, sin dalle origini fino al risultato finale. La loro collaborazione con i Coma_cose è cominciata nel 2016: li hanno accompagnati in diversi eventi musicali italiani ed esteri. Ma hanno lavorato con J-Ax per la canzone Timberland Pro, con i Subsonica per Aurora sogna, invece con Raphael Gualazzi hanno collaborato per Immobile Aurora, Vai via e Broken Bones.



