Chi è e perché ha vinto Zohran Mamdani a New York: il sindaco nuova "icona" della sinistra tra comunismo, anti-ricchi e pro-pal. Cosa ci dice il voto di NYC

CHI È DAVVERO MAMDANI E PERCHÈ LA SINISTRA MONDIALE GUARDA A LUI

Zohran Mamdani, nato in Uganda 34 anni fa e da ieri nuovo sindaco di New York: il rischio, come spesso accade all’interno del mondo della sinistra politica, è che un nuovo successo e un nuovo personaggio diventi in poco tempo “icona” e modello per l’intera area progressista mondiale. In realtà occorre capire ben da vicino chi è e cosa potrà fare il nuovo sindaco eletto stanotte nella Grande Mela, con un vantaggio abnorme su Cuomo e l’outsider repubblicano Sliwa, ma soprattutto in grado di vincere contro le “vecchie” destra e sinistra made in USA.

Che sia musulmano, pro-pal e socialista ormai lo sanno anche i sassi, su dove però ha puntato l’obiettivo nella sua campagna elettorale elettrizzante e vincente, e dove guarda il suo programma, ecco qui il tema è aperto: Mamdani governerà i prossimi 4 anni nella città più visitata e nota del mondo, con l’appellativo di “Grande Mela rossa” che da oggi campeggia su molti siti e quotidiani USA. Il socialismo-comunismo del neo-sindaco è infatti un punto di forza del suo progetto politico, in grado di rappresentare contemporaneamente l’anti-Trump e anche l’anti-Dem, contro le “élite politiche” di Wall Street e per rilanciare il popolo di immigrati e semplici cittadini newyorkesi che alla fine ha prevalso nei risultati delle Elezioni locali.

Da AVS a Melenchon, dalla Linke tedesca fino al Sud America peronista, le ali della sinistra radicale mondiali guardano alla vittoria di Mamdani come l’inizio della riscossa progressista contro le destre globali: idolo pro-pal, contro Israele e contro in generale tutti i “ricchi”, la vittoria di Mamdani racconta di come anche la sinistra americana liberal si sia “spaccata” mandano in soffitta, forse per sempre, il “Bidenismo” e le correnti dei vari Pelosi, Harris e Newsom. Solo Obama con quell’endorsement (molto tardivo) ha tentato di salire sul carro del socialismo un tempo in mano a Bernie Sanders, e mai del tutto passato alla guida della ex stellina Ocasio-Cortez.

Basti pensare nelle mappe sul voto di ieri che Zohran Mamdani abbia trionfato nel “corridoio comunista” tra Brooklyn e Queens, appena vicino a Manhattan (dove ha invece prevalso Cuomo): in quelle zone abitano non solo immigrati ma anche laureati e professionisti del ceto bianco, con anche ispanici, “ricchi senza esserlo abbastanza” per poter vivere a Manhattan e dunque progressisti ostili tanto a Trump quanto allo stesso Partito Democratico.

I TIMORI DA DESTRA MA ANCHE DA SINISTRA SUL PROGRAMMA DI ZOHRAN: DEM CAMBIANO VOLTO?

Mamdani è il presente e il futuro della sinistra americana, ormai i media sembrano averlo già eletto ad icona dimenticando come gran parte del successo di Malsani passerà da come e quali promesse manterrà alla guida di News York: per chi ha parlato di «miliardari che non devono esistere», o che necessita una «intifada globale», le parole forti non sono mai mancate, così come le polemiche prodotte. Diverso però è capire se asili e mezzi gratis per i cittadini di New York, il taglio delle tasse con il blocco degli affitti, o ancora i negozi comunali siano di facile introduzione.

L’aumento delle case popolari e l’offerta di una politica “socialista” ed “equa” intriga molto una popolazione per anni schiacciata tra la crescita delle élite e un costo della vita insostenibile ai più: esattamente come Trump ha vinto in larga parte d’America convincendo la gente che le politiche Dem non potevano più essere sostenibili e sensate – basti pensare ai dettami woke e climatisti – ecco Mamdani è riuscito a compiere il medesimo percorso “distruttivo” ma da sinistra.

Il fatto che figure come Alexander Soros, figlio del magnate progressista, abbiano celebrato la vittoria di Zohran Mamdani parlando di «sogno americano che continua» fa intuire come anche il 34enne sindaco “comunista” abbia bisogno dell’appoggio di una parte di élite globale progressista: da Obama a Soros, la forza distruttiva contro il “Bidenismo” deflagra nella sinistra e si prepara al bivio.

Continuare nel percorso radicale o attrarre forze anche più riformiste, annacquando però il messaggio originale di un novello “Marx islamista”. Una rivista storicamente liberal come “Politico” oggi titola sugli elettori Dem che “seppelliscono il Bidenismo” e puntano sulla “disruption”, il contrario della normalità democratica invocata per anni dagli eredi di Barack Obama. Sarò il radicalismo di sinistra il vero antidoto per l’America o sarà un’ulteriore spinta verso un definitivo scontro civile e sociale?