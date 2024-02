Mameli fiction/ Anticipazioni 12 febbraio 2024: così Goffredo scrisse l’inno d’Italia

Mameli fiction: la storia vera di Goffredo Mameli che scrisse l’inno d’Italia

Al via da stasera la fiction Mameli, miniserie evento che racconta la vera storia di Goffredo Mameli. Poeta, eroe del Rinascimento e autore del “Canto degli Italiani”, diventato poi l’Inno nazionale della repubblica italiana. La fiction Mameli andrà in onda in due serate, stasera lunedì 12 e martedì 13 febbraio su Rai 1. Sarà anche visibile via streaming su RaiPlay – successivamente gli episodi saranno disponibili sulla piattaforma on demand. Mameli si concentra su due anni, tra il 1847 e il 1849, pieni di passioni, amori, lotte, sotterfugi, composizioni poetiche, incontri e dibattiti politici, amicizie, tradimenti e spie.

Sono anni per Mameli anche pieni di crescita, elaborazione di ferite profonde e interrogativi non solo politici, ma anche esistenziali. Due anni in cui scorre la vita di Goffredo e, con lui, anche la storia: dalla composizione del “Canto degli Italiani” alla grande manifestazione dell’Oregina, quando per la prima volta il Canto fu intonato da più di trentamila patrioti. Fondamentale sarà poi l’incontro e l’amicizia con un altro grande genovese, Nino Bixio. Si racconterà anche la prima Guerra d’Indipendenza; la Repubblica Romana, con Mameli al fianco di Giuseppe Garibaldi e Giuseppe Mazzini.

Mameli fiction: anticipazioni prima puntata 12 febbraio 2024 su Rai 1

Nella prima puntata della fiction Mameli, in onda stasera 12 febbraio 2024 su Rai 1, siamo nel 1847 a Genova. Durante una festa da ballo, Goffredo Mameli conosce la bellissima Marchesina Geronima Ferretti e se ne innamora. In realtà, per entrambi è un colpo di fulmine. Ad unirli sono gli stessi sogni e ideali. Tuttavia, l’unione non è ben vista dalla madre di Geronima, che ostacola l’amore tra i due giovani perché manipolata dal gesuita Padre Sinaldi. Mameli conosce, poi, Nino Bixio che lo introduce nel gruppo dei giovanissimi rivoluzionari/patrioti genovesi della società segreta Entelema. Uniti dallo stesso spirito, iniziano a organizzare manifestazioni. Goffredo, con il suo carisma e talento poetico, ne diventa il leader.

I nuovi amici dell’Entelema ispirano Mameli a comporre nuove poesie. C’è anche Mazzini, che con i suoi ideali politici, lo convinceranno a scrivere l’Inno che lo consacrerà alla Storia. Il Canto verrà intonato per la prima volta nella grande manifestazione dell’Oregina, quartiere genovese: ci sono oltre 30.000 persone.

Mameli fiction: chi c’è nel cast?

Nel cast della fiction Mameli troviamo: Riccardo De Rinaldis Santorelli nel ruolo di Goffredo Mameli; Amedeo Gullà è Nino Bixio; Neri Marcorè interpreta Giorgio Mameli, padre di Goffredo; Isabella Briganti è Adelaide Zoagli Mameli, madre di Goffredo; Giovanni Crozza Signoris è Carlin Repetto, popolano rivoluzionario; Barbara Venturato è la marchesina Geronima Ferretti; Lucia Mascino è la Marchesa Luisa Ferretti; Luca Ward è il gesuita Padre Sinaldi; Chiara Celotto è Adele Baroffio; Domenico Pinelli è Gerolamo Boccardo: fondatore dell’Entelema; Riccardo Maria Manera è Stefano Castagnola, capo dell’Entelema; Marco Gualco è Giacomo Parodi, da poco nel gruppo; Gianluca Zaccaria è Francesco Castiglione, amico di Goffredo.

