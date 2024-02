Mameli fiction Rai1 con Riccardo De Rinaldis Santorelli/ Cast e anticipazioni

Cast Mameli su Rai1: Riccardo De Rinaldis Santorelli protagonista

Subito dopo la fine di Sanremo 2024 su Rai1 arriverà il momento della miniserie Mameli-Il ragazzo che sognò l’Italia. Conclusa la settimana del Festival, durante la quale la programmazione serale della Rai si ferma per lasciare spazio solo all’evento musicale, ripartiranno dunque le grandi fiction. Ed è proprio in quei giorni che andrà in onda questo nuovo progetto. Quando inizia per la precisione la fiction di Rai 1 Mameli? Lunedì 12 febbraio e martedì 13 andrà in onda la speciale miniserie con protagonista Riccardo De Rinaldis Santorelli. A raccontare la vita del poeta ed eroe del Risorgimento nella fiction Mameli su Rai1 ci penserà dunque De Rinaldis, che ha parlato così di questo ruolo e della fiction molto attesa: “Il “nostro” Mameli è un po’ una popstar. Mostriamo tutte le sfumature della sua umanità. Goffredo ama tanto, crede nell’amicizia, nella libertà e nei diritti. Raccontiamo persone e non personaggi, incluse le emozioni di questi ragazzi che volevano cambiare il mondo” ha rivelato a TV Sorrisi e canzoni.

Mare fuori 4, anticipazioni e cast/ La nuova direttrice Sofia rende la vita impossibile a Carmine

Riccardo De Rinaldis che interpreterà Mameli è un attore classe 1999. Nato il 31 marzo a Pavia, sotto il segno zodiacale dell’Ariete, Riccardo De Rinaldis Santorelli ha frequentato il Liceo Scientifico Olivelli della sua città, ma fin da bambino sua madre lo ha stimolato a costruirsi una carriera nel mondo dello spettacolo. Era il genitore, infatti, ad accompagnarlo ai provini per gli spot pubblicitari. Il debutto del protagonista di Mameli è arrivato nel 2018, quando De Rinaldis è stato scelto per il cast di Non mentire, miniserie in onda su Canale 5 con protagonisti Alessandro Preziosi e Greta Scarano.

Alessandro Gassman, padre di Leo/ L'attore: "un ottimo rapporto di amicizia basata sulla fiducia"

Le anticipazioni e la trama di Mameli

La serie di Rai1 Mameli è il racconto di due anni di guerra, di politica, di poesia, di sotterfugi, di tradimenti e amore, nel cruento dolore della Prima Guerra di Indipendenza e della difesa della Repubblica Romana, ma è soprattutto la storia di un ragazzo con il cuore antico e lo sguardo sempre mirato al futuro.

Il cast di Mameli guidato dai registi Luca Lucini e Ago Panini è composto da Riccardo De Rinaldis Santorelli, Amedeo Gullà, Neri Marcorè, Isabella Briganti, Barbara Venturato, Lucia Mascino, Luca Ward, Chiara Celotto, Gianluca Zaccaria, Giovanni Crozza Signoris. La storia di Goffredo sarà spalmata nell’arco di due prime serate, che corrispondono ad altrettante puntate trasmesse da Rai1 e RaiPlay. Ciascuna racchiuderà due episodi, entrambi della durata di 60 minuti.

NO ACTIVITY: NIENTE DA SEGNALARE/ La serie no-action che punta su cast e risate

© RIPRODUZIONE RISERVATA