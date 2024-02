Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia/ Anticipazioni 13 febbraio: la scelta drastica di Goffredo

Mameli – L’uomo che sognò l’Italia: anticipazioni ultima puntata

Martedì 13 febbraio, in prima serata, Raiuno trasmette la seconda ed ultima parte di Mameli – L’uomo che sognò l’Italia. La fiction racconta la vera storia di Goffredo Mameli, poeta e patriota che scrisse l’Inno d’Italia dedicando la propria vita alla difesa della patria senza, tuttavia, rinunciare alle emozioni dell’amore. La serie, diretta da Luca Lucini e Ago Panini con Riccardo De Rinaldis Santorelli, Amedeo Gullà, Neri Marcorè, Isabella Briganti, Barbara Venturato, Lucia Mascino, Luca Ward, Chiara Celotto, Gianluca Zaccaria, Giovanni Crozza Signoris, racconta la vita di Mameli concentrandosi sugli anni che vanno dal 1847 al 1849.

Furono anni cruciali non solo per la vita di Mameli ma anche per l’Italia e tutti coloro che decisero di rischiare la propria vita per la patria combattendo sul campo per poter avere un’Italia unita. Nella seconda ed ultima puntata della fiction, tuttavia, Mameli si ritrova a dover convivere con cocenti delusioni.

Mameli – L’uomo che sognò l’Italia: la trama della seconda ed ultima puntata

Nella seconda ed ultima puntata di Mameli – L’uomo che sognò l’Italia, Goffredo è alle prese con una forte delusione. L’Armistizio di Salasco gli lascia l’amaro in bocca e così torna dalla Lombardia profondamente avvilito ma con la voglia di non arrendersi e continuare a lottare per i propri ideali. Così, di fronte al Governo genovese che sta attuando l’ennesima repressione, decide di imbarcarsi con Giuseppe Garibaldi e raggiungere Roma.

A Roma, Mameli è tra gli autori della Costituzione della Repubblica Romana. Accanto alla sua attività politica, tuttavia, il patriota vive anche un momento bellissimo della sua vita privata. L’incontro con Adele Baroffio lo travolge e i due si innamorano vivendo quella che sembra una storia da favola. Tuttavia, lo sbarco dei francesi, rompe l’idillio tra i due.

Come vedere in diretta streaming Mameli – L’uomo che sogno l’Italia

La seconda ed ultima puntata di Mameli – L’uomo che sognò l’Italia può essere visto oggi, in prima serata su Raiuno, subito dopo il quotidiano appuntamento con Affari Tuoi e in diretta streaming su Raiplay contemporaneamente alla diretta televisiva o in un momento successivo.











