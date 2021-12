Mami di Via col Vento: Hattie McDanierl, esclusa dalla Notte degli Oscar/ Il retroscena

Pur essendo trascorso quasi un secolo dalla sua uscita nelle sale, “Via col vento” può essere considerato una pietra miliare nella storia del cinema e sono in tanti a non volerselo perdere quando viene riproposto in Tv. Anzi, per molti è ritenuto una proposta ideale per chi è alla ricerca di una storia che faccia emozionare nonostante la protagonista, Rossella O’hara, si ritrovi ad affrontare dolori fortissimi. A fare da sfondo alla vicenda c’è la Guerra di Secessione Americana.

Via col vento, qual'è il significato?/ Il senso di "Domani è un altro giorno"

La giovane eroina finisce per avere una vera e propria ossessione per Ashley Wilkes (Leslie Howard), a sua volta sposato con sua cugina Melania Hamilton (Olivia de Havilland), nonostante poi lei arrivi a sposare il milionario Rhett Butler (Clark Gable)., papà di sua figlia Diletta.

“Via col vento” ha fatto incetta di Premi Oscar ma..

Tra i motivi che hanno permesso a “Via col vento” di entrare nwlla storia del cinema c’è anche il numero di Premi Oscar che sono stati assegnati alla pellicola, un vero record. Tra queste, quella per il miglior regista, la migliore sceneggiatura non originale, la miglior attrice (Leigh), il miglior attrice non protagonista (Hattie McDaniel), due statuette speciali e ovviamente miglior film.

Via col vento/ Diretta streaming video: film cult e mito di Rossella O'Hara (Rete 4)

Nella serata in cui è avvenuta la consegna delle statuette, però, non tutto è andato come ci si sarebbe aspettati. Il riconoscimento è andato infatti anche a Hattie McDanierl, l’interprete del personaggio di Mami, che non aveva però potuto presenziare all’evento. La motivazione è decisamente importante: in quel periodo le persone di colore non potevano stare insieme ai bianchi. Un vero affronto per lei, che è stata la prima afroamericana a conquistare l’Academy Award.

