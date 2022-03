Mamma Adalgisa e papà Makonnen, genitori Lulù e Jessica Selassiè/ Nessuna sorpresa…

Dopo sei mesi trascorsi nella casa del Grande Fratello Vip 2021, Lulù e Jessica Selassiè, questa sera, torneranno a casa dalla propria famiglia. Nel corso della finalissima, contrariamente a Davide Silvestri che riabbraccerà i genitori e a Delia Duran che riabbraccerà la madre, per loro non ci saranno mamma Adalgisa e papà Makonnen. Il protagonista della loro sorpresa sarà il fratello Christian mentre la madre Adalgisa che, in questi sei mesi ha inviato solo videomessaggi, non ci sar.

Discreta e riservata, infatti, mamma Adalgisa è sempre rimasta in disparte guardando da lontano l’avventura delle figlie e tifando per loro. In un videomessaggio trasmesso nel corso delle ultime puntate, mamma Adalgisa ha espresso tutto il proprio orgoglio per la crescita personale di Jessica e ha agurato ogni felicità a Lulù per la storia d’amore con Manuel Bortuzzo che ha già conosciuto e a cui ha regalato una collana di Lulù quando era bambina.

Mamma Adalgisa e papà Makonnen, genitori Lulù e Jessica Selassiè: nessun incontro con il padre?

Mamma Adalgisa, probabilmente, incontrerà Lulù e Jessica dietro le quinte del Grande Fratello Vip 2021 non amando apparire. In sei mesi di Grande Fratello Vip, infatti, non è mai andata nella casa per incontrare le figlie e anche sui social è super riservata avendo un profilo privato in cui segue accetta come followers solo le persone a lei vicine. Del padre di Jessica e Lulù, invece, si hanno poche informazioni.

Durante la linea della vita, Jessica ha ricordato il momento in cui il padre è stato arrestato ribadendo come sia stato proprio lui a dare la spinta a lei e alle sorelle per partecipare al Grande Fratello Vip. Tornare a casa, dunque, per Jessica e Lulù significa poter avere nuove informazioni sul padre.

