Mamma Adalgisa e papà Makonnen, genitori Lulù Selassiè/ “La gente pensava che fosse adottata…”

Lulù Selassiè è legatissima alla sua famiglia. La principessa etiope ha un rapporto speciale con mamma Adalgisa e papà Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié che lei definisce un “orso buono” per il fisico imponente e il carattere dolce e gentile. L’amore tra i genitori di Lulù è nato più di trent’anni fa ed è stato coronato dal matrimonio e dalla nascita di quattro figli: Christian, Jessica, la stessa Lulù e Clarissa. Una fmaiglia molto unita che ha sempre affrontato insieme tutte le difficoltà della vita come l’arresto del padre avvenuto lo scorso giugno e di cui ha parlato Jessica durante la sua linea della vita.

Tra i quattro figli, Lulù è sicuramente quella più attaccata a mamma Adalgisa che, dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip di Manuel Bortuzzo, l’ha accolto a braccia aperte instaurando immediatamente con lui un rapporto speciale in attesa di riabbracciare anche Lulù. Dietro il forte legame tra mamma Adalgisa e Lulù c’è un motivo forte che è stato svelato da Jessica.

Genitori Lulù Selassiè, il racconto di Jessica: “La gente pensava che fosse adottata…”

Tra Jessica, Clarissa e Lulù, la più legata a mamma Adalgisa è proprio la fidanzata di Manuel Bortuzzo e a svelare il motivo, durante una chiacchierata con Miriana Trevisan è stata la stessa Jessica svelando anche il motivo per cui tra le tre sorelle, Lulù è la più capricciosa. “Quando uscivamo pensavano che lei fosse adottata perché Clary è chiara, io sono chiara, mia mamma è chiara. Già aveva questo pallino quando era piccola e faceva sempre di tutto per essere attaccata a mia mamma per far capire che mia mamma era sua mamma perché lei aveva la pelle più scura”, ha raccontato la più grande delle sorelle Selassiè.

“Un bambino a sei anni la insultò e lei ci rimase male e disse che voleva essere come noi, come la mamma perché gli unici scuri di carnagione sono i maschi della nostra famiglia. Poi a 14 anni le è successo quello che ha raccontato [lo stalker che la ricattava con le sue foto intime, ndr], quindi un susseguirsi di cose l’hanno resa più viziata e capricciosa rispetto agli altri tre fratelli perché i miei genitori volevano farla sentire più amata”, ha aggiunto ancora Jessica svelando la causa del legame indissolubile che Lulù ha con i genitori.

