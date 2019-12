Mamma africana insultata a Sondrio “Scimmia”/ Lei “Sono una madre, mia figlia moriva”

Ha destato scalpore la notizia riguardante una mamma nigeriana, che mentre si disperava in ospedale a Sondrio, veniva insultata con epiteti a sfondo razziale. Le hanno detto di tutto e scritto di tutto, mentre sua figlia di pochi mesi moriva: «Non sono una scimmia. Sono una mamma – le parole della 22enne Alimi, intervistata al telefono dal quotidiano Repubblica – se mentre mia figlia moriva qualcuno mi ha insultata perché sono nata in Nigeria, non ho nulla da dire. Sono loro casomai a dovermi spiegare come si fa a trasformarsi in persone così. Mistura (così si chiamava la figlia ndr) era il regalo del cielo per essere riuscita a scappare dalla fame – ricorda ancora la giovane madre- la speranza di una vita più umana. L’ avevo sognata per tanto tempo». La tragedia è avvenuta nella giornata di sabato scorso, 14 dicembre: la piccola, venuta al mondo lo scorso 27 luglio, smette improvvisamente di respirare mentre dormiva.

MAMMA AFRICANA INSULTATA A SONDRIO “SCIMMIA”: IN CORSO UN’INDAGINE COMPLICATA

«La madre – le parole del colonnello dei carabinieri Rocco Taurasi – si è accorta ed è corsa in strada a chiedere aiuto. La famiglia non ha l’ auto: la piccola, di quasi 5 mesi, è stata avvolta in una coperta». A quel punto un passante si è fermato ed ha portato i tre in ospedale nel giro di pochi minuti. I medici le hanno provate tutte per salvare la bimba, invano. «Gridava disperata – racconta uno dei medici intervenuti quel tragico giorno – non stava in piedi e batteva la testa per terra. Una scena straziante, ha commosso tutti. Così le abbiamo portato il corpo della figlia senza più vita: l’ ha abbracciato e si è calmata». In sala, invece, le reazioni sono state ben diverse, come denunciato da Francesca Gugiatti, anche lei in ospedale, e presente sabato sera in piazza con le Sardine: «Qualcuno parlava di riti voodoo – dice – di tradizioni sataniche e tribali. Hanno detto che quella donna era pazza e che andava portata in manicomio.Mi ha invaso la tristezza». Fra le tante frasi shock proferite, quella di un uomo sulla sessantina: «Fate tacere quella scimmia tanto quelle come lei ne sfornano uno all’ anno. Per loro perdere un figlio è diverso». Parole proferite nell’indifferenza più totale, che forse fa ancora più male degli insulti del signore. Al momento è stata avviata un’indagine, ma vige l’omertà e per il momento non sono stati trovati testimoni, al di là della sola Gugiatti.

