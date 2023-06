Mamma Alessandro Impagnatiello: “Mio figlio è un mostro”/ “Non lo perdonerò mai”

Sabrina, mamma di Alessandro Impagnatiello, scoppia in lacrime non appena le telecamere de La Vita in Diretta si avvicinano a lei. Un pianto ininterrotto, durante il quale risponde con un “Purtroppo” alla domanda se sia lei la madre dell’uomo che ha ucciso Giulia Tramontano. “Non oso immaginare i suoi familiari. La mamma è una persona fantastica. Io da mamma chiedo perdono, perdono per aver fatto un figlio così. Perdono per aver fatto un figlio così, Ale non era così. Non lo so cosa sia successo. Io non ci credo ancora”, racconta.

Million Day/ Estrazione numeri vincenti oggi 2 giugno 2023: cinquine fortunate?

La donna credeva alla versione del figlio, dopo la scomparsa della ragazza: “Non immaginavo, era molto credibile. Gli chiedevo se dovesse dirmi qualcosa e lui diceva di no e piangeva, chiedendo dove fosse Giulia. Diceva che dovevamo fidarci di lui. Come facevo a non credergli. Uno che dice così, come fai a non credergli? È un mostro e lo ripeterò sempre. Lui non era così. È sempre stata una persona educata. Evidentemente nascondeva, non sapevamo che avesse una doppia personalità”.

Tiziana Cantone, la madre contro la richiesta di archiviazione/ "Non si è suicidata"

Sabrina, mamma di Alessandro: “Non andrò a trovarlo”

“Vieni a casa mia, dormi da me”, aveva chiesto Sabrina, mamma di Alessandro Impagnatiello, a Giulia. Proprio lei, infatti, l’aveva accompagnata all’appuntamento con “l’altra fidanzata”, la giovane con la quale l’uomo aveva una relazione parallela, che aveva contattato Tramontano solo pochi giorni prima. Lei, però, aveva risposto che sarebbe voluta tornare a casa per confrontarsi proprio con Alessandro. Sabrina si rammarica: avrebbe potuto strapparla dalla morte, se solo avesse insistito? “Quando la scientifica non lo rilasciava, perché aveva rilevato delle cose nella macchina, mi sono detta che c’era qualcosa di strano. E lo dicevo all’altro mio figlio. Ma speravo sempre che non fosse così. Mi chiedevo come mai Giulia non uscisse fuori. E continuavo a dirmi ‘Speriamo che non sia come penso’. Allora l’altro mio figlio mi tranquillizzava, mi diceva che Ale fosse sincero”, racconta Sabrina.

IMMAGINI AUGURI BUONA FESTA REPUBBLICA ITALIANA 2023/ "I tre colori della bandiera..."

In lacrime, la mamma di Alessandro continua: “Non so cosa sia successo. È impazzito. Per me ha due personalità. Non so che motivazione dare. È un’altra persona. Non ci crediamo. Per me ha due personalità, l’Alessandro che conosciamo noi è una persona bella. E dentro aveva un mostro che ha tirato fuori l’altra sera. Io non l’ho più rivisto e forse non lo rivedrò mai. Come faccio a vederlo? Non andrò a trovarlo”. Distrutta dal dolore, Sabrina racconta: “Non lo perdonerò mai. Come fai a perdonare? Alessandro pagherà, è imperdonabile. Perché lo ha fatto? Non doveva. Ha rovinato la vita a tutti. Deve dire tutta la verità ormai, non può scappare. Deve dire tutta la verità. Giulia e Thiago, suo figlio, meritano la verità. È un mostro, ha fatto schifo”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA