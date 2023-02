Mamma Alessio Zucchini: chi è?/ Il giornalista: “Sono nato quando aveva 16 anni…”

Chi è la mamma di Alessio Zucchini

Chi è la mamma di Alessio Zucchini, il giornalista del Tg1 ospite della puntata di Oggi è un altro giorno in onda oggi, venerdì 17 febbraio? Di lei non si hanno informazioni se non quelle svelate unicamente da Zucchini nel corso di un’intervista rilasciata nel 2019 ai microfoni di Vieni da me. Classe 1973, il giornalista è nato quando la mamma aveva solo 16 anni. Giovanissima, si è assunta le proprie responsabilità crescendo il figlio ed essendo una mamma a tutti gli effetti.

Giovanissima, ha cresciuto il figlio che ha mostrato di avere una passione per il giornalismo sin da quando era piccolo seguendolo in tutte le tappe della sua vita. Essendo una mamma giovane “riusciva a beccare meglio le mie marachelle”, ha poi raccontato il giornalista.

Le parole di Alessio Zucchini sulla madre

Nel salotto di Vieni da me, nell’intervista rilasciata nel 2019, Alessio Zucchini ha mostrato tutto il proprio amore per la madre e l’orgoglio per avere avuto una mamma giovane sempre presente nella sua vita e che non gli ha mai fatto mancare niente. “Mia madre mi ha avuto quando aveva 16 anni. E’ stata una mamma. Molti dicono che quando hai una mamma giovane diventa tua amica. Non è vero, è stata una vera mamma e poi essendo giovane riusciva a beccare meglio le mie marachelle”, raccontò all’epoca a Caterina Balivo.

Oggi, ospite della trasmissione di Serena Bortone, il giornalista svelerà nuovi dettagli sulla madre e su quello che è il loro rapporto? Lo scopriremo nel corso della puntata.

