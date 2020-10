Mamma Andrea Zelletta/ Sorpresa al Grande Fratello Vip? Lui: “Fa male che…”

Per Andrea Zelletta quella di oggi, 2 ottobre, sarà una serata molto speciale. Nella Casa del Grande Fratello Vip potrebbe fare il suo ingresso la sua mamma. Di lei l’ex tronista di Uomini e Donne ha parlato proprio in questi giorni, lasciandosi andare ad un toccante sfogo con tanto di lacrime. “A me fa male perché non sono ancora riuscito a farla smettere di lavorare”, è stato il rammarico palesato da Zelletta nel giardino della Casa ad alcuni dei suoi compagni. L’ex tronista è convinto di non essere riuscito a fare tutto ciò che poteva per far star bene la sua famiglia e per far sì che la sua mamma potesse smettere di lavorare.

Andrea Zelletta e le lacrime per la sua mamma: “Non mi sono sdebitato”

Andrea Zelletta, pensando alla sua famiglia, ha dichiarato: “Vengo da un contesto diverso. Ancora non sono riuscito a sdebitarmi con i miei genitori. Mi sento in debito, sono stato un po’ egoista. Mi fa male non essere riuscito ancora a restituire quello che hanno dato a me e mia sorella. Vederli ancora che si sacrificano troppo per me…”. Chissà che la sua mamma non possa entrare nella Casa del Grande Fratello Vip per fargli una sorpresa e tranquillizzarlo proprio in merito a queste sue parole.

