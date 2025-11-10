Chi è la madre morta di Anita Mazzotta? Le parole della concorrente del Grande Fratello: “Sarai sempre con me”

Purtroppo la morte di un genitore è sempre un duro colpo per chiunque per quanto possa essere stato presente nella vita o meno. Anita Mazzotta ha iniziato la sua avventura al Grande Fratello con tutte le buone intenzioni, anche forse dando un sorriso a sua madre che non se la passava bene, e infatti nei giorni prima del suo momentaneo abbandono ha ricevuto una notizia per nulla incoraggiante.

Quando finisce Grande Fratello? Ascolti flop ma sventata chiusura anticipata/ Simona Ventura ha rischiato

Infatti le hanno detto che sua madre non avrebbe potuto iniziare la chemioterapia per via del risultato degli esami. Poi purtroppo la concorrente ha abbandonato la casa al fine di starle vicino e potersi godere la sua presenza prima dell’imminente dipartita che è stata salutata sui social con grande affetto, anche dalla concorrente stessa.

Chi è il fratello di Anita Mazzotta del Grande Fratello?/ L'infanzia difficile e l'amore per i nonni

Anita Mazzotta ricorda la madre morta: “Sarai sempre con me”

Nella casa del Grande Fratello la concorrente Anita Mazzotta sta facendo un discreto percorso, anche se un dolore è lancinante dentro di lei dato che ha perso la madre, che è morta a causa di una brutta malattia. E proprio lei ha voluto ricordarla con un post davvero commovente uscito naturalmente dal cuore: “Sei stata la mamma migliore che potessi desiderare. Lo sa chi ti ha conosciuto che eri una donna con la D maiuscola”.

E poi ancora la concorrente ha fatto sapere alla madre che “ti devo tutto” e che “sarai sempre con me”. E che quando di notte brilleranno le stelle lei brinderà a quella più luminosa che senza dubbio la rappresenta. Di certo ha perso la sua stella polare, considerando che il padre non ha la più pallida idea di dove sia e con il quale non parla da anni.

Chi è il padre Benedetta Stocchi e quale malattia ha?/ “Ho paura che l’infezione si possa risvegliare”