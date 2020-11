Mamma apre gas e tenta di uccidersi con i figli/ Bimbi chiedono aiuto e si salvano

Sfiorata la tragedia a Ardenno, provincia di Sondrio, lo scorso 31 ottobre. Come riportano i colleghi del Corriere della Sera, una mamma 46enne ha tentato di uccidersi con i due figli, di 6 e di 8 anni, tagliando il tubo del gas della loro abitazione. Una strage sfiorata, dicevamo, solo grazie ai due bimbi: sono stati loro a intuire che stava accadendo qualcosa di terribile. Come ricostruito dalle forze dell’ordine, la donna, dopo aver messo a letto i figli, ha sbarrato le finestre di casa e tagliato il tubo del gas: la 46enne è svenuta quasi subito, mentre i bimbi, avvertendo uno strano odore dell’aria, hanno provato a mettersi in salvo. I piccoli sono andati dal vicino di casa, Domenico: «Li ho visti arrivare in lacrime. Presto, mi dicevano. Quando sono entrato in cucina non si respirava più, una scintilla e sarebbe esploso tutto, ho aperto le finestre, staccato il gas, spento l’interruttore della corrente. Insieme a un altro vicino a cui ho chiesto aiuto abbiamo portato fuori la donna che era svenuta».

ARDENNO, SFIORATA LA TRAGEDIA: ARRESTATA 46ENNE

La moglie di Domenico ha poi evidenziato ai microfoni del Corriere della Sera: «Mamma, gridavano i due piccoli, quando l’hanno vista. La donna ha ripreso conoscenza, ha aperto gli occhi, non ha nemmeno provato a parlare con i figli, si è alzata e ha tentato di allontanarsi. L’abbiamo fermata noi. I bambini la guardavano impietriti. Poi sono arrivate le ambulanze e i carabinieri». Grande paura ad Ardenno, dunque, ma il peggio è stato evitato: ora la donna è stata raggiunta da un’ordinanza di custodia cautelare per tentato omicidio aggravato e strage. I due piccoli, rispettivamente di 6 e di 8 anni, stanno bene dopo il grosso spavento e al momento sono stati affidati a una struttura protetta.



