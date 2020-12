Mamma Dayane Mello/ “Ha sofferto da quando è nata”, fratello Juliano: sorpresa aerea

Dayane Mello, modella brasiliana ed a rischio eliminazione stasera al GF Vip, nel corso della sua permanenza nella Casa di Cinecittà ha spesso parlato della sua infanzia e della sua famiglia. La sua è senza dubbio una storia toccante che parte proprio dalla decisione della madre di prostituirsi per mantenere i suoi numerosi figli. “Mia madre ha avuto 10 figli. Vivevamo in una casetta delle dimensioni della sauna con altri tre fratelli senza mangiare per una settimana”, aveva raccontato la gieffina. La mamma di Dayane Mello faceva la prostituta e, stando al racconto di Dayane, durante la sua infanzia la vedeva solo una volta a settimana, quando andava da lei e dai suoi fratelli per portarle da mangiare, arrivando “ogni volta con un uomo diverso”. Povertà e abbandono hanno segnato la storia di Dayane che nelle passate ore si è confidata con Maria Teresa Ruta tornando a parlare della madre. Ad ogni suo compleanno, ha raccontato, la piccola Dayane aspettava per l’intera giornata la telefonata della madre: “Se desideravo quella telefonata significa che per un attimo ho amato mia madre”, ha ammesso. Rivolgendosi alla donna che l’ha messa al mondo, la Mello ha proseguito: “Mia madre ha sofferto da quando è nata”. Maria Teresa le ha comunque consigliato di provare ad ogni modo riconoscenza nei confronti della figura materna “perché ti ha messo al mondo”.

DAYANE MELLO, IL RAPPORTO CON IL FRATELLO JULIANO

Tra i suoi tanti fratelli, quello a cui Dayane Mello è particolarmente legata è Juliano, il giovane che durante l’infanzia ha vissuto in parte il suo stesso senso di abbandono. Nelle passate settimane, il fratello Juliano era intervenuto con un messaggio rivolto proprio all’amata sorella. Nel corso della tredicesima puntata del reality, le era stata fatta una graditissima sorpresa, un video messaggio nel quale il giovane le ribadiva tutto il suo amore: “Ciao Dayane, sei bella come sempre. Mi manchi tantissimo, ti guardo nella tv e mi piaci molto. Ti amo e sei molto importante per me”. In quella circostanza, il padrone di casa Alfonso Signorini aveva domandato alla Mello quale fosse un suo ricordo bello con il fratello Juliano: “Una volta siamo andati ad Amsterdam io e lui senza soldi. Abbiamo dormito in stazione perché la mia carta non funzionava. Lui mi diceva che la nostra situazione sarebbe cambiata e così è stato”. nelle passate ore proprio Juliano ha voluto farle arrivare tutto il suo sostegno, insieme ai numerosi fan, con un aereo nel cui messaggio le facevano sentire tutta la loro vicinanza incoraggiandola a non mollare. “Ma che c’entra mio fratello in questa cosa?”, si è domandata, sorpresa ma felice Dayane, rivelando come proprio il fratello sia solito chiamarla “Day” e “il mio sole” (clicca qui per il video).



© RIPRODUZIONE RISERVATA