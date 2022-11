Mamma di Alberto De Pisis, chi è?/ “Non è la tipica madre che ti aspetta a cena ma…”

Alberto De Pisis e il rapporto con la madre

Protagonista al Grande Fratello Vip 2022, Alberto De Pisis nel corso della sua avventura a Cinecittà ha talvolta parlato del rapporto con i suoi genitori, confidandosi con i coinquilini sul tema della mancanza. Della sua famiglia non abbiamo a disposizione informazioni a sufficienza, se non quelle che traspaiono dai suoi racconti e dalle sue confessioni durante il reality. Sappiamo per esempio che ha un rapporto a tratti conflittuale sua madre, sebbene ad unirli sia un amore profondo come quello che lega una madre a un figlio.

Chiacchierando in giardino con Luca Salatino, De Pisis si era così espresso sul rapporto con la figura materna: “Odio io non ne ho mai provato. Quando dico che il rapporto tra me e mia mamma è amo et odio, ovviamente dico che ci amiamo perché io vengo dalla sua pancia, non posso non amarla. E lei ama me perché sono uscito dalla sua pancia. Quindi la mamma è un bene preziosissimo, che va tenuto e conservato. Allo stesso tempo abbiamo un modo di pensare talmente diverso e siamo molto distanti. Poi figurati per una figura come la mia, che sono sempre stato un mammone…“.

Alberto De Pisis, sorpresa della mamma al Grande Fratello Vip?

Alberto De Pisis ha spesso parlato della sua mamma durante questi primi giorni di permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip. Il loro è un rapporto molto forte, nonostante la donna non sia la ‘tipica mamma che aspetta il figlio a casa’: “Mia mamma è una donna speciale, mi ha desiderato con tutto il suo cuore. Ma non è la tipica mamma che ti aspetta a cena, perché ha sempre lavorato. Aveva la priorità della carriera.” ha spiegato il gieffino.

Ha inoltre spiegato che: “Avevo molta libertà ed è andata bene perché non ho mai avuto delle grandi perdizioni. Mi ha dato delle possibilità di prendere la mia vita in mano. Mi gestivo la mia vita.” Questa sera Alberto potrebbe finalmente incontrarla nella Casa del Grande Fratello Vip nel corso di una toccante sorpresa in diretta.

