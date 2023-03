Mamma di Antonella Fiordelisi, lettera choc a Piersilvio Berlusconi/ “Mia figlia bullizzata, via dal GF Vip!”

Milva, la mamma di Antonella Fiordelisi scrive una pesante lettera a Piersilvio Berlusconi contro il GF Vip

Dopo mesi di silenzio, Milva, la madre di Antonella Fiordelisi, ha deciso di far sentire la sua voce con una lunga lettera scritta e indirizzata a Piersilvio Berlusconi. Una lettera di accuse per ciò che sua figlia starebbe subendo nella Casa e non solo, da parte dei compagni d’avventura ma anche da opinionisti e dallo stesso conduttore. “Caro Piersilvio, sono una mamma preoccupata per la salute psico-fisica della propria figlia, entrata il 19 settembre nella Casa del GF Vip, in qualità di schermitrice e modella”, esordisce mamma Milva nella lettera.

I toni però diventano subito più forti: “[…] le vorrei far presente che il Gf Vip di quest’anno è stato caratterizzato, oltre che dalla volgarità, anche e soprattutto dalla crudeltà, – tuona la donna – e per crudeltà intendo non solo l’assoluta mancanza di empatia tra i concorrenti che spesso ha portato a manifestazioni di derisione e scherno (vogliamo chiamarlo bullismo?) anche nei confronti di mia figlia, ma soprattutto alla crudeltà avuta dagli autori (conduttore compreso) nel far sentire sbagliata una ragazza di 24 anni che quasi ogni puntata finiva in lacrime (video manent, come direbbe mia figlia).”.

Milva, la mamma di Antonella Fiordelisi, lancia pesanti accuse contro Orietta Berti, Signorini e i Vipponi e fa un appello

Mamma Milva è un fiume in piena, e dopo aver sottolineato che gli unici interventi positivi per sua figlia sono arrivati da Sonia Bruganelli, attacca prima Orietta Berti, poi lo stesso Signorini. Della prima scrive: “E che delusione poi quando vedi un’opinionista, questa volta la Berti, attaccare mia figlia senza un minimo di argomentazione, ripetendo come un mantra che è arrogante, che si vanta di avere un milione di follower (?) e raggiungendo l’apice della sua rabbiosa frustrazione (perché solo cos si può definire) proprio ieri sera quando si permette di dirle: ‘Guadagnati la pagnotta con rispetto, come ho fatto io’, quasi come a voler insinuare qualcosa, che ovviamente spiegherà nelle sedi opportune.”

Parole forti arrivano però anche contro Alfonso Signorini, accusato di non aver preso le difese della sua Antonella di fronte a questi attacchi, mostrandosi invece a favore di concorrenti come Oriana Marzoli, che definisce “pluridenunciata e parolaccedipendente”. Per la mamma di Antonella Fiordelisi, la figlia sarebbe vittima nella Casa del GF Vip di “violenza psicologica/bullismo”, motivo per il quale si augura che “Per la salute psico-fisica di mia figlia spero che esca lunedì, altrimenti voglio credere che non venga trattenuta nella Casa nonostante pianga tutti i giorni da quando è rimasta sola (insieme a Nikita) contro tutti.”

