Mamma di Beppe Convertini nel pubblico di 'Ballando con le Stelle': "Voglio restituirle tutto l’amore che lei ha dato a me e a tutti i suoi figli"

MAMMA DI BEPPE CONVERTINI: “HA IL PARKINSON DA 10 ANNI E…”

Mamma di Beppe Convertini tra il pubblico di “Ballando con le Stelle”: chi è la signora Grazia e cosa sappiamo del fortissimo legame tra la donna e il conduttore televisivo e radiofonico che stasera rivedremo esibirsi in pista nel programma in onda su Rai 1? Nel corso dell’ultima ‘pillola’ di backstage dello show di punta del servizio pubblico, il format “Ballando Segreto”, visibile on demand sul sito di RaiPlay, infatti il 54enne di origini pugliesi, commentando quale sarà il prossimo ballo che lui e la sua insegnante, Veera Kinnunen, presenteranno al pubblico in studio e davanti al televisore, aveva anticipato a Milly Carlucci che ci sarà pure una persona speciale a fare il tifo per lui dal vivo, vale a dire l’adorata madre. Scopriamo chi è la mamma di Beppe Convertini e cos’ha detto il diretto interessato durante l’intervista concessa assieme alla ballerina finlandese.

A proposito della mamma di Beppe Convertini, infatti, sappiamo che la donna è stata decisiva nella scelta del conduttore Rai di accettare l’invito del programma e ballare in prima serata: “Ho deciso di accettare pensando a lei, voglio farle questo regalo” aveva raccontato durante una intervista in cui spiegava i motivi che l’avevano portato a entrare nel cast. “Quando mamma ha sentito che parlavo con lei, che segue il programma ogni sabato, mi chiede: ‘Vai a Ballando?’. Ci ho impiegato un po’ per dire sì, perché sono legnoso, però l’ho fatto solo per lei” aveva raccontato al sito di Leggo, spiegando che la donna è la prima a commentare le sue esibizioni e incoraggiarlo: “(Dopo la prima puntata, NdA) Mi ha detto in pugliese ’figlio mio sei stato bravo’… Sulle critiche ‘Non ti preoccupare, vai avanti’. Ma mia mamma è una donna di altri tempi, di poche parole” aveva aggiunto Beppe che dedica la partecipazione allo show a lei, malata da diversi anni di Parkinson.

BEPPE CONVERTINI, “STUPIREMO TUTTI!”: STASERA UN ‘PASO DOBLE’ E…

La mamma di Beppe Convertini, infatti, è affetta da tempo dal morbo di Parkinson, una patologia neurodegenerativa che inficia notevolmente la quotidianità di una persona. “Io sapevo, e so, che questa cosa la fa felice e le permette di vivere un momento gioioso attraverso suo figlio. Mamma ha il morbo di Parkinson da dieci anni e combatte ogni giorno. E per me non c’è niente di più bello che avere la possibilità di regalarle qualche gioia, che vuol dire anche regalarle forza, energia e provare a restituirle ora, tutto l’amore che lei ha dato a me e a tutti i suoi figli” aveva confessato candidamente Convertini a Libero Magazine. Da qui, l’emozione e la gioia pure nel rivelare alla Carlucci la notizia: “Li stupiremo!” ha promesso alla conduttrice parlando del nuovo numero. “È un paso doble, tiriamo fuori il lato trasgressivo di Beppe” gli aveva fatto eco Veera.

Non solo: infatti pare che -almeno stando alle anticipazioni, ma le sorprese sono all’ordine del giorno a “Ballando”- la mamma di Beppe Convertini assisterà a un numero dall’anima fortemente rock e nello stile (e l’outfit anche…) del “Rocky Horror Picture Show”, con tanto di colpi di scena promessi dal 54enne. “Oddio c’è anche mia madre a questa puntata” aveva detto in merito all’annuncio della maestra di ballo. “Ti vedrà trasgressivo!” aveva risposto divertita la Carlucci immaginando Beppe con un look trasgressivo durante l’esibizione di stasera. “Ma io ho una cifra comica, voi pensavate di aver trovato un ballerino e invece ecco un comico!” aveva chiosato Convertini al termine di questo piccolo siparietto.