Mamma di Daniele Dal Moro, chi è?/ “È l’unica cosa che conta nella mia vita”: lettera al GF Vip

Mamma di Daniele Dal Moro, il toccante racconto al Grande Fratello Vip 2022

È una serata speciale per Daniele Dal Moro. La diretta del Grande Fratello Vip 2022 del 24 ottobre gli regala infatti una bellissima sorpresa: l’incontro con sua mamma. Quello con i genitori è d’altronde un rapporto di cui Daniele ha spesso parlato all’interno della Casa, ammettendo che, visto anche il suo passato molto complesso, non è stato dei più facili. “Negli ultimi anni il rapporto va meglio. I miei genitori hanno dimostrato di essere orgogliosi di me, di aver fiducia in me e conta quello adesso per me. Quello che è stato è stato, ci penso, mi fa capire tante cose, ma io penso che gli errori si fanno sempre in due.”, ha raccontato Dal Moro.

Del rapporto con mamma e papà continua poi a parlare in diretta al GF Vip: “I miei genitori sanno tutto di me, mi conoscono come le loro tasche e ho sempre detto loro la verità. – spiega Daniele – Loro non mi hanno mai fatto mancare nulla, magari mi hanno un po’ tolto di presenza, ma solo per lavoro e per darmi tutto.”

Daniele Dal Moro, la lettera della mamma al GF Vip

Scorrono le lacrime poi quando Daniele riceve la lettera della sua mamma. Queste le sue parole: “Daniele, ti scrivo per rassicurarti … Va tutto bene, siamo orgogliosi di te, per essere rimasto fedele ai tuoi valori. Mi dispiace vederti triste perché tu non sei quello lì. Non sei depresso, puoi dirla qualche cazz*ta!” E continua: “Daniele, che ci importa del giudizio degli altri? Noi siamo felici dell’uomo che sei diventato”. Lui, toccato, rivela: “Per me mia mamma è l’unica cosa che conta nella vita.”

