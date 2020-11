Mamma di Dayane Mello, chi è?/ “Si prostituiva. Ha avuto 10 figli, ci lasciava poi..”

Quella di Dayane Mello è una delle storie più complesse mai passate nella Casa del Grande Fratello Vip. La modella brasiliana ha infatti raccontato di un passato molto difficile, fatto di abbandono e grande povertà e, soprattutto, di un rapporto molto complesso con i suoi genitori. Sia sua madre che suo padre sono stati molto assenti ma è soprattutto della prima che Dayane ha parlato al Grande Fratello Vip. Non conosciamo il nome della donna, ma la Mello ha così parlato di lei: “Mia madre ha avuto 10 figli. Vivevamo in una casetta delle dimensioni della sauna con altri tre fratelli senza mangiare per una settimana. Lei faceva la prostituta. Io ero piena di pidocchi, tutta sporca e magra magra. Mi ricordo vagamente che mia madre arrivava una volta a settimana, ogni volta con un uomo diverso, e ci portava da mangiare. Poi andava via.”

Dayane Mello e il rapporto con la mamma: “L’ho perdonata ma…”

L’assenza della madre ha avuto pesanti conseguenze per Dayane Mello e i suoi fratelli, costretti anche a rubare a causa della fame. “L’ho perdonata mia madre, mi ha insegnato la vita.” ha però precisato la modella al Grande Fratello Vip. Proprio quella donna negli anni ha cercato con lei un contatto ma le cose sono precipitate a causa del compagno: “Oggi ci sentiamo ma sono chiacchierate atipiche. Mi dice che mi ama ma io non la sento questa cosa. Mi sconvolge.” ha detto ancora Dayane di sua mamma. Così ha concluso svelando proprio del compagno: “Mia madre ha lo stesso uomo da trent’anni, lavora in una scuola e ho altri fratelli. Ma quell’uomo mi ha picchiato quando sono stata con lei due giorni e da allora non l’ho mai più visti.” Che sia possibile un approccio da parte della donna proprio nella Casa del Grande Fratello Vip?



© RIPRODUZIONE RISERVATA