Mamma di Greta Rossetti choc/ “Mirko e Manuel hanno litigato per lei a Temptation Island, era contesa”

Mamma di Greta Rossetti rivelazione choc ai tempi di Temptation: ecco cosa è successo

Dopo il confronto tra Greta Rossetti e Mirko Brunetti al Grande Fratello, ad intervenire a difesa della figlia ci ha pensato la mamma. Marcella Bonifacio, ospite del programma Turchesando, ha svelato un retroscena risalante a Temptation Island. Secondo quanto rivelato dalla donna, Greta sarebbe stata contesa tra Mirko e Manuel Maura che avrebbero anche litigato per l’ex tentrice.

“Greta dentro il programma da chi è stata scelta? Parlo di quando hanno tolto i cappucci, chi l’ha scelta? Da Manuel. E lì io mi pongo due domande. Io so la verità di ciò che è successo nel reality, so la passione che hanno avuto Greta e Mirko. Io mi chiedo se Greta è stata scelta da Manuel, perché allora non hanno continuato? Mirko e Manuel hanno litigato. Due contendenti che litigano per la single non è mai successo a Temptation Island. Poi però Greta piangeva e Mirko si è avvicinato a lei. Iniziano a parlare, iniziano a trovarsi. Si lascia andare veramente, quello che abbiamo visto era vero. Io stessa mi sono meravigliata” ha affermato Bonifacio.

Mirko Brunetti le prime parole su Greta Rossetti e Perla Vatiero dopo il GF

Mirko Brunetti ha rotto il silenzio sui social dopo l’eliminazione dal Grande Fratello, e un confronto molto diretto con Greta Rossetti e Perla Vatiero. La storia con l’ex tentatrice si è definitivamente chiusa, soprattutto dopo le rivelazioni che lei ha fatto nei confronti del suo ex.

“E ora voglio ricominciare da me, vi ho dato tutto quello che avevo dentro. Lo chiamo vuoto ma, sì, pesa lo stesso” queste le prime parole di Mirko, fuori dal reality show. Dalle sue dichiarazioni traspare tutta l’amarezza per quanto avvenuto nel programma. Ci sarà un ritorno di fiamma con Greta?

