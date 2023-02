Mamma di Martina Nasoni choc/ “Sono preoccupata per lei, non voglio che soffra”

Mamma di Martina Nasoni è preoccupata per la figlia: le sue parole

Martina Nasoni è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2022 come ospite, per risolvere il travagliato rapporto con l’ex Daniele Dal Moro. Purtroppo, le cose tra i due concorrenti si sono complicate ancora di più e non sembrano andare d’accordo. La mamma della gieffina ha espresso preoccupazione per la figlia che ha ereditato una malattia cardiaca da quando aveva dodici anni.

“Credo che il sentimento per Daniele non sia mai finito. Purtroppo, ancora una volta, mi accorgo che Martina non è ricambiata come avrebbe meritato. Daniele l’ha perfino accusata di essere entrata nella Casa per intralciare il suo percorso. Come mamma sono dispiaciuta di questo. Anni fa ho conosciuto anche i suoi genitori, mi ero affezionata a lui, ma mi accorgo che per Martina è come il fuoco: alla giusta distanza riesce a scaldarla, a rassicurarla, ma appena si avvicina, la brucia. Sono preoccupata, non voglio che soffra il più forte dei dolori, quello dell’amore” queste le parole di Simon, al settimanale DiPiù.

Daniele Dal Moro, in confidenza a Nikita Pelizon, ha attaccato la sua ex Martina Nasoni. Tra i due concorrenti non scorre buon sangue, e le parole del bel veronese sembrano confermarlo: “Ci sono delle cose che non mi hanno fatto stare bene, che mi hanno fatto stare male” svela il concorrente.

L’ex tronista aggiunge: “Se lei pensa di essere più furba di me ha sbagliato persona, perchè io la conosco molto bene. Riesco a riconoscere le cose che fa, riesco a riconoscere dov’è la verità e dove non lo è. […] Si capisce che lo stai facendo solo per emergere qua dentro“.

