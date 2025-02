Chi è la mamma di Maxime Mbandà: “Originaria di Benevento”

Maxime Mbandà è figlio unico di due genitori che hanno origini totalmente diverse ma che si sono innamorati in Italia. È per questo che il rapporto con sua mamma e suo papà è fortissimo. Lo ha chiaramente dimostrato nel corso della sua avventura al Grande Fratello, durante la quale spesso ha parlato del rapporto dei suoi genitori e di come si siano conosciuti. Sua mamma è di Benevento, mentre il suo papà è congolese. Il primo incontro arriva a Roma, durante una conferenza sull’Africa, alla quale la mamma è portata da un’amica.

Zeudi, lite con Javier Martinez al GF: "Mi hai sedotto tu, non io"/ Helena: "Sei confusa, dì la verità!"

Quello tra i suoi genitori è un colpo di fulmine: è proprio a Roma che nasce Maxime, che poi vivrà a Milano. A sua mamma, Maxime ha dedicato parole ricche d’amore anche attraverso i social. Come quando si è laureato e ha pubblicato questa frase: “Cara mamma, un tempo non ci avresti sperato. Spero di poterti rendere fiera e consapevole dell’importanza che hai avuto per me andandomi a raccattare ed aiutandomi quando da adolescente prendevo strade sbagliate. Con amore, tuo figlio.”

Loredana Lecciso, chi è sorella di Amanda del Grande Fratello/ L'atteso matrimonio con Al Bano e i figli

Maxime Mbandà e la malattia della mamma

È proprio in un post pubblicato sui social che Maxime Mbandà ha raccontato anche della malattia di sua mamma. La donna ha combattuto contro un tumore. Una parte molto difficile della vita dello sportivo, che ha inciso anche nel rapporto con gli altri, come quello con la sua compagna (ormai ex) Cristiana. Maxime porta, dunque, con se una storia molto forte, fatta però di profonda stima e affetto per i suoi genitori.