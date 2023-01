Mamma di Nikita lancia un appello al GF Vip contro Onestini/ “Fate vedere i video”

Mamma di Nikita furiosa con Onestini: “Siamo rimasti allibiti”

Nikita Pelizon, durante una puntata del Grande Fratello Vip 2022, è stata attaccata dalla madre di Luca Onestini venuta a parlare in diretta. Durante il confronto con la modella, la signora Carla ha utilizzato espressioni molto pesanti nei confronti della gieffina.

Nikita Pelizon scontri con Tavassi/ “C’è qualcosa sotto, prima o poi lo dirà…”

In virtù di questo, la mamma di Nikita è voluta intervenire sui social per difendere sua figlia: “Grande Fratello Vip, vogliamo fare qualcosa? Noi come famiglia, abbiamo assistito in diretta ad uno spettacolo aberrante. L’intervento della madre di Luca Onestini, contro nostra figlia Nikita Pelizon” esordisce Sabrina e aggiunge: “La Signora Carla, in diretta nazionale ed in prima serata, si è permessa di rivolgersi così a nostra figlia: “Ti saresti meritata un Antonino, che ti portasse sotto le coperte e ti scaricasse il giorno dopo. Tali parole, sono un’offesa per tutte le donne, non solo per Nikita. Noi siamo rimasti allibiti, tanto quanto Sonia Bruganelli, che è prontamente intervenuta.” E ancora: ” Il video (tagliato sulla vs pagina ufficiale) è rimasto integralmente in rete, ed è l’esempio di quel brutto comportamento e della mancanza di “rispetto e buona educazione” che la Signora Carla tanto decanta di aver trasmesso a Suo figlio. Come se non bastasse, nel suo lungo intervento, dove ha tessuto le lodi sulle qualità del figlio (di cui ci sarebbe molto da ridire), si è permessa di descrivere nostra figlia Nikita, con i seguenti termini spregiativi: falsa, calcolatrice, persona priva di intelligenza, priva di credibilità, pronta a giudicare, poco concreta, grande stratega ed altri…”.

Fariba Tehrani attacca Nikita Pelizon/ "Vuole copiare Soleil, forse sta giocando"

La mamma di Nikita lancia un appello al GF Vip: “Mostrate i video”

La mamma di Nikita Pelizon è passata ad attaccare anche Luca Onestini, che ha accusato la figlia di aver mentito in diretta televisiva. La signora Sabrina ha quindi ripreso la sua arringa: “Oltre a ciò, come visto fare precedentemente da Luca, si è permessa più volte di umiliare Nikita, prendendola in giro per il suo modo di parlare, imitandola e scimmiottandola, allo scopo di ferirla e sminuirla.”

E ancora: “Siamo consapevoli che non esistono né figli ne genitori perfetti e questo teatrino mediatico, messo in atto dalla Signora Carla, non rende onore ne alla vostra trasmissione ne alla Tv in generale. Gli unici che possono chiarire la situazione e far emergere la verità siete voi.”. Infine, la signora Sabrina lancia un appello agli autori del Grande Fratello Vip 2022: “Esistono infatti, molti video che attestano come Nikita non rispecchi la VERGOGNOSA descrizione che Luca Onestini e la madre Carla le hanno “cucito” addosso. Caso Bellavia Docet. Cordialmente. I genitori di Nikita Pelizon, Mauro e Sabrina.”

GF Vip, chi uscirà tra Oriana Marzoli, George e Nikita?/ Cosa dicono i sondaggi

© RIPRODUZIONE RISERVATA