Mamma di Sarah Altobello contro Attilio Romita/ “Classista, pensa alla tua compagna!”

Mamma di Sarah Altobello pubblica una lettera indirizzata a Romita: il contenuto

Alcuni mesi fa, Attilio Romita aveva riservato parole piuttosto offensive nei confronti di Sarah Altobello. Il giornalista aveva definito “frou frou” la gieffina, ovvero leggera e di scarso spessore che avrebbe messo in imbarazzo la sua cerchia di amici.

Ad infuriarsi per le parole del giornalista si aggiunge la mamma di Sarah Altobello che, al settimanale DiPiùtv, ha pubblicato una lettera indirizzata ad Attilio Romita: “Caro mio, scendi dal tuo piedistallo: sei soltanto un pensionato esattamente come me. Tu pensi di essere “di classe” e invece, malgrado tu non te ne accorga, snobbando Sarah fai solo la figura del classista“. Mariolina continua ad attaccare l’ex mezzo busto del TG1: “Chiedi scusa alla mia bambina, tutti la amano perché tutti sono a conoscenza della sua pulizia morale. Mia figlia è una bravissima ragazza: non merita i tuoi insulti e nemmeno le tue critiche. Non sei tu a doverti vergognare di averla al tuo fianco, ma siamo noi, la figlia di Sarah, a vergognarci di te. Lasciala perdere e torna a pensare alla tua compagna”.

Attilio Romita su Sarah Altobello: “Non posso avvicinarmi troppo”

Attilio Romita è stato lasciato dalla sua compagna Mimma, dopo aver usato espressioni spinte nei confronti di Sarah Altobello. Il giornalista vuole riconquistare il suo amore, ma nutre ancora dei dubbi sull’influencer pugliese che aveva confidato a Dana Saber.

L’ex mezzo busto TG1 dichiarava all’inquilina: “Temo che se faccio il gentile con lei, le do attenzioni, alimento tutto. Devo provare non ad allontanarmi, ma a non avvicinarmi troppo”. Attilio Romita non vuole, dunque, “alimentare” l’attrazione di Sarah Altobello nei suoi confronti per non recare ulteriore danno alla sua compagna Mimma che vorrebbe riconquistare: “La amo, ho costruito un progetto di vita con lei, desidero invecchiare con lei”.

