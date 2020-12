Mamma di Selvaggia Roma, chi è?/ Dalle rivelazioni choc della figlia alla tenera dedica sui social…

Selvaggia Roma ospite della nuova puntata di Live Non è la D’Urso, il talk show condotto da Barbara D’Urso su Canale 5. La ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020 è pronta a raccontare la sua recente esperienza nel reality show di successo in cui ha parlato anche dei rapporti con i suoi genitori. Una confessione molto intima quella che la ex concorrente di Temptation Island ha fatto agli altri coinquilini della casa del GF VIP a cui ha confessato: “ho paura della vita e di non essere accettata”. Poco dopo Selvaggia si è sfogata parlando della mamma e del controverso rapporto con il padre: “mia madre non si è più rifatta una vita dopo mio padre. Si è sempre dedicata a me e non era propensa a trovare un altro uomo. Ha passato cose terribili. Eravamo a Tunisi e mia madre voleva riportarmi in Italia, ma non riusciva. Avevo solo 4 anni. Mia madre piangeva tutte le notti. Quando vai in questi parsi la donna non conta nulla. Eravamo in trappola, non poteva tornare insieme a sua figlia in Italia”. Non solo, la Roma ha anche rivelato: “mi colpevolizzo molto per quello che ha passato nella vita. Io le ho fatto del male, c’è stato un momento che ero impazzita e l’ho abbandonata. Le ho detto ‘basta mi hai rotto me ne vado da te una volta per tutte’. Ancora mi ricordo il suo sguardo straziante alla porta”.

Selvaggia Roma: “ho dovuto fare tutto con mia madre”

Selvaggia Roma è cresciuta senza un padre. Una assenza che ancora oggi la fa soffrire e che ha all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020 è fuoriuscita facendola scoppiare a piangere. “Oggi riesco a parlarne di più” – aveva raccontato ai fan sui social – “ci sono molte persone che non hanno un papà, io ho dovuto fare tutto con mia madre. È lei che ha dovuto ricoprire entrambi i ruoli. Mio padre viene da una cultura differente, è il classico uomo che fa mille figli ma poi dimentica di averli. Oggi non abbiamo rapporti”. Un comportamento che l’ha fatta soffrire tantissimo: “ho sofferto molto e ancora oggi qualche piccola scheggia entra nel mio cuore, ma poi va via. Mia madre è la mia vita, come mio nonno che non c’è più. Mio fratello e mia sorella li amo da morire, a loro sono legatissima”. Proprio sui social Selvaggia Roma ha dedicato un toccante post alla mamma: “non sei nel fior fiore, ma combatti e vai avanti per me. E a oggi so il valore dell’amore e dell’impegno che tu hai messo. E ti assicuro che la mia famiglia sarà altrettanto. Ogni giorno il mio amore per te matura e osserva tutto quello che tu hai fatto fino a oggi”.

