Mamma di Soleil “Alessandro Basciano a caccia della prima che capita”/ “Delia Duran complice di Alex”

Wendy Kay la mamma di Soleil Sorge intervistata dal settimanale Chi ha voluto raccontare a tutti il carattere di sua figlia anche fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 2021, in cui è un’assoluta protagonista ammettendo di essere sempre sottoposta a molto stress ogni qual volta sua figlia decida di partecipare ad un reality: “Quando era all’Isola ho perso 12 chili; con il GF Vip finora ne ho persi tre e mezzo”.

Soleil Sorge all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 ha messo in risalto il suo lato caratteriale più cinico, nonostante abbia anche attraversato momenti di tristezza, ma sua mamma ha voluto specificare come la ragazza in realtà sia molto fragile: “Una giostra di emozioni, non riesco a capirla, è tutta la vita che soffre.” ammettendo però abbia sempre scelto di mettere in mostra il suo lato duro, soprattutto “Da quando ha iniziato a lavorare nello spettacolo, l’hanno trattata sempre male, ha ricevuto varie batoste e ha paura di mostrare la sua emotività”.

Wendy Kay sugli ex di Soleil Sorge, Gianmaria Antinolfi “Dietro per mesi”

Wendy Kay ha anche parlato delle precedenti relazioni della ragazza, rivelando un retroscena sulla sua relazione con Luca Onestini: “Non lo ha mai amato, era una sfida conquistarlo perché lei è competitiva. Onestini è stato il premio da vincere e, infatti, è durata un mese”, mentre su Gianmaria Antinolfi la donna ha ammesso: “L’ha corteggiata per un anno e mezzo da amico, aveva una cotta per lei. Quando Soleil è rimasta single, è subentrato con questo trasporto emotivo, ma lei ha visto che non funzionava e lui le è stato dietro per mesi”, mentre sul misterioso Carlo ha ammesso: “Lei era molto presa. Mi dispiace che lui possa aver dubitato di Soleil, ma è un ragazzo di ampie vedute e spero che possa capire”.

Sulla sua storia con Alex Belli Wendy ha ammesso di essere stata molto fiera di sua figlia: “È stata più cool di quello che mi sarei aspettata, lo ha messo al suo posto” ma non ha avuto le stesse parole dolci per Delia Duran, che ritiene una “Complice di tutto”. E sulle immagini di sua figlia con Alex Belli, soprattutto sul bacio della Turandot ha commentato: “Era vero in quanto drammatico, non credo che ci fosse questo trasporto, anche Soleil ha studiato recitazione”. Wendy Kay non si è risparmiata neanche in merito ad Alessandro Basciano che ritiene un concorrente “A caccia della prima che gli capita” e spera che sua figlia possa non cadere nella trappola del ragazzo.



