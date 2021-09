Mamma di Sophie Codegoni Vs Gianmaria Antinolfi/ “Cafone, figlio del nulla”

Primi scontri in arrivo nella Casa del Grande Fratello Vip 6. L’ingresso di Sophie Codegoni ha scatenato le prime reazioni e confessioni da parte di alcuni concorrenti, in primis di Gianmaria Antinolfi. Quest’ultimo ha fatto discutere per una frase detta ad Alez Belli proprio sull’ex tronista: “Tutti i miei amici mi hanno detto: ‘Chiav*ti a Sophie'”.

Parole di cattivo gusto che hanno scatenato la replica furiosa della madre di Sophie, la signora Valeria Pasciuti. Su Instagram, la donna ha scritto: “Ma cosa siamo diventate?? Una merce di scambio per il successo? – ha tuonato la donna, rivolgendosi poi direttamente a Gianmaria – Ma tu razza di bruttone del Neolitico, pensi di essere in un night club al Vomero? Sei in un programma con le telecamere e dalle stesse telecamere spero tu sappia chiedere scusa. A me ma soprattutto a mia figlia”.

Valeria Pasciuti, la mamma di Sophie Codegoni tuona contro Gianmaria Antinolfi: “Povero figlio del nulla”

A sua figlia Sophie Codegoni, la madre Valeria consiglia di farsi conoscere di più e fumare di meno; e ancora: “Aiuta di più. Vai a letto un po’ prima per essere più attiva la mattina. Tira fuori la tua simpatia e la tua dolcezza. Cerca una figura materna che addolcisca le vipere lì dentro. Mi piacerebbe vederti come sei. Meno impostata e cambiare le tue mille acconciature di capelli come fai anche a casa”.

Soprattutto le consiglia di mettere al suo posto “quello sconosciuto, vestito da cafone, che non parla l’italiano. Lì dentro solo per aver venduto una paparazzata con una splendida donna, ora madre, sfruttando la sua celebrità a sua insaputa e quelle delle altre starlette che racconta di essersi ‘fatto’. Ma poi che lavoro fa sto tipo? Non lavorava nella moda? Ma almeno impari a vestirsi. Povero figlio del nulla!”. L’attacco in questione a Gianmaria Antinolfi sarà sicuramente oggetto di discussione questa sera nel corso della diretta del Grande Fratello Vip.

