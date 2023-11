Mamma di Vittorio Menozzi, chi è?/ “Una musicista, ma ha lasciato la carriera per noi”. E sul papà…

Chi sono la mamma e il papà di Vittorio Menozzi, concorrente del Grande Fratello 2023

Vittorio Menozzi è sicuramente il concorrente più atipico del Grande Fratello 2023. Nel corso di questi primi mesi d’avventura, il modello si è raccontato ma senza entrare troppo in profondità, mostrandosi anzi riservato, poco affine al gioco di Canale 5. Poco ha dunque raccontato anche dei suoi genitori. In quelle poche occasioni ha raccontato di un rapporto complicato dal suo carattere, dalle aspettative e dal suo fare difficoltà a dimostrare l’amore.

Auro e Carla, chi sono i genitori morti di Fiordaliso/ "Mio padre mi ha salvata": il ricordo della cantante

Dei genitori di Vittorio sappiamo che suo padre è un ingegnere, e sua mamma è una musicista. Quest’ultima però, come raccontato da Vittorio in uno dei pochi momenti intimi avuti nella Casa del Grande Fratello, ha poi lasciato la sua carriera per dedicarsi alla famiglia.

Vittorio Menozzi, la sorpresa della mamma al Grande Fratello

Parlando della sua famiglia e della sua infanzia, Vittorio Menozzi, al Grande Fratello, ha dichiarato: “I miei primi anni sono stati molto dolci, dedicati alla musica, perché mia mamma era pianista. Poi dopo c’è stata un’età in cui ho dedicato tutto allo sport, alla dedizione, allo studio. Ho visto mia madre lasciare la carriera da pianista per dedicarsi a qualcosa di più pratico dopo che siamo nati io e mio fratello. Quindi sono cresciuto in questo divario.” Il legame tra Vittorio e sua madre è molto forte e solido, infatti sarà proprio lei a fargli una sorpresa nel corso della diretta del Grande Fratello 2023 del 9 novembre. Sarà questa anche una nuova occasione per il modello di raccontarsi in modo intimo e profondo, facendosi conoscere un po’ di più dal pubblico.

Chi sono i fratelli di Fiordaliso?/ Sorpresa al Grande Fratello 2023: emozioni in arrivo per la cantante

LEGGI ANCHE:

Luciano, chi è fratello morto di Fiordaliso e malattia/ "Su di lui accanimento terapeutico. Diventò cieco e…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA