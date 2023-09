Mamma Doretta, lettera alla figlia Samira Lui al Grande Fratello 2023/ “Cresciute insieme, orgogliosa di te”

Sorpresa per Samira Lui al Grande Fratello 2023: la lettera di mamma Doretta

Samira Lui riceve una bellissima sorpresa da parte di mamma Doretta al Grande Fratello 2023. La modella dopo aver raccontato la sua infanzia trascorsa con la mamma, la nonna e i cugini senza però la figura di un padre, si commuove nel sentire una lunga lettera da parte della mamma. “Ciao Samira tesoro mio, in questa tua nuova avventura il mio pensiero è sempre accanto a te”. Esordisce così mamma Doretta nella lettera inviata alla figlia Samira.

La donna prosegue dicendo: “siamo sempre state accanto nella vita, abbiamo superato momenti difficili e con la forza del nostro reciproco sostegno siamo cresciute insieme e abbiamo costruito questa nostra normalità. Sono molto orgogliosa di te. Ti voglio un mondo di bene, mi manchi stella mia”.

Samira Lui piange per la lettera di mamma Doretta al Grande Fratello 2023

Parole di grande amore quelle di mamma Doretta alla figlia Samira Lui al Grande Fratello 2023 che scoppia a piangere. “Mamma ti amo tanto, grazie perchè mi sostieni sempre, anche se so che i nostri mondi sono diversi. So che lei ha fatto tanto per me” – dice tra le lacrime la bellissima modella, terza classifica al concorso di bellezza di Miss Italia 2017. Dallo studio l’opinionista Cesara Buonamici commenta questa storia difficile, ma che sa di vittoria: “che storia, lei è un incrocio meraviglioso, un’assenza che non ha fatto danni. La madre ha fatto tutto nel migliore dei mondi, c’è una famiglia allargata”.

