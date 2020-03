Mamma e figlia, Soleil Sorge e Wendy Kay/ C’è un rischio… (Pechino Express)

Sicuramente la coppia Mamma e figlia, composta da Soleil Sorge e Wendy Kay, è molto forte ma non molto popolare a Pechino Express. Il difetto principale è la loro litigiosità con gli altri concorrenti e tra di loro. Soleil e la madre anche in questa puntata cadono in una cattiva abitudine che continua a essere il loro peggiore difetto: continuano a iniziare litigi futili. Il primo della puntata è con le top che vengono accusate dalla coppia madre e figlia di aver copiato la loro mappa. Le due top in realtà avevano concluso ben prima la mappa. Vedono un po’ fuori luogo i commenti delle due donne ma alla fine cercano di non cogliere la provocazione. Sicuramente questo atteggiamento è proprio quello che porta Soleil e la madre a non essere tra le coppie più amate di questa edizione di Pechino Express. Più avanti poi Costantino chiede a mamma e figlia quale coppia vorrebbero che fosse eliminata ma anche se non dicono niente, il conduttore fa il nome di Ema e Dayne. Anche qui Wendy inizia a fare facce e versi mentre le due parlano. Ma la tensione è anche tra mamma e figlia. Per tutto il corso della puntata Soleil criticava la madre e le due non erano mai d’accordo su cosa fare. Il pregio di questa coppia è che gioca seguendo una strategia e questo le rende sicuramente un duo temibile per gli altri concorrenti.

Mamma e figlia Soleil Sorge e Wendy Kay, così la settimana scorsa

La coppia Mamma e figlia, composta da Soleil Sorge e Wendy Kay, inizia la quinta puntata di Pechino Express 2020 in Cina con un totale cambio di look per adattarsi al cambio di stagione rispetto alla Thailandia. Con una bella carica e tanta positività iniziano la prima prova che consiste nel prendere una busta in cui c’è il nome di un luogo della città di Dali che dovranno trovare. Il luogo che devono trovare loro è Yuer Park. Soleil e Wendy trovano le buste con le prossime istruzioni per la prova. Trovano una cartina muta in cui devono completare i 14 Stati mancanti. Intanto partono per la prossima tappa e mentre sono in macchina ricevono una chiamata da parte di Costantino. La prossima prova sarà comprare al mercato una serie di ingredienti per fare la zuppa di noodles al di là del ponte, uno dei piatti più famosi della cucina cinese. Dopo aver fatto la spesa il più in fretta possibile si dirigono verso la tappa in cui dovranno arrivare tra le prime tre per partecipare alla prova vantaggio. Soleil e la madre arrivano terze al punto d’incontro ed hanno così un vantaggio: un posto in cui dormire.

La prova vantaggio

All’indomani si svolge la prova vantaggio ma sono i wedding planners ad avere la meglio su gladiatori e mamma e figlia. Costantino chiede loro chi vorrebbero fuori dalla gara e dopo questo domanda è chiaro che la risposta ricade sulle top. Si crea un battibecco tra loro e Dayne dà a Soleil della vipera. Intanto riparte la gara e vanno verso Qujing, con Soleil che cerca di copiare i 2 wedding planners. Dopo essere riuscite a farsi pagare l’autobus ricevono un’amara sorpresa. Costantino chiede di scendere e trovare un posto in cui dormire. Tra litigi i due vanno a cercarlo e lo trovano. L’indomani ripartono. La prossima tappa è raggiungere la bandiera rossa e indovinare la lunghezza della muraglia cinese. Poi andranno da Costantino. Mamma e figlia però arrivano tra le ultime due insieme ai sopravvissuti. La tappa non è eliminatoria però i vincitori, i wedding planners, devono dire quale tra le due coppie è a rischio. Scelgono i sopravvissuti. Per cui mamma e figlia sono salve. La coppia mamma e figlia è molto forte e ha una buona strategia. Nella quinta puntata però, nonostante tutto, sono arrivate tra le ultime due coppie. Questo sicuramente perché la tensione tra le due è arrivata a livelli altissimi. Se vogliono proseguire devono sicuramente continuare in modo compatto.



