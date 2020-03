Mamma e figlia, Soleil Sorge e Wendy Kay/ Rapporto sempre teso (Pechino Express)

La coppia Mamma e Figlia, formata da Soleil Sorge e Wendy Kay, è reduce da puntata tesa e molto movimentata di Pechino Express. Costantino ha annunciato la divisione delle coppie nell’episodio della scorsa settimana, con Soleil in coppia con Dayane e Wendy con Jennifer delle collegiali. La prima prova consiste nel ricreare il copricapo sacro delle donne Miao e, alla fine, Wendy e Jennifer ci riescono. Qualche difficoltà in più per Soleil e Dayane che comunque riescono a superare la prova. Intanto le due coppie partono per la prossima tappa. Dayane e Soleil trovano subito un passaggio mentre Gennaro ed Ema sono sul taxi. Dayane e Soleil iniziano a parlare di strategia.

La tappa successiva porta ai granai costruiti sull’acqua, dove i concorrenti possono trovare le indicazioni per la prossima prova. Wendy e Jennifer sono tra le prime a finire e partono per la tappa seguente. Dayane e Soleil intanto dopo aver finito la prova del granaio bevono un po’ di grappa e iniziano a divertirsi e a divertire il pubblico a casa.

Mamma e Figlia, Soleil Sorge e Wendy Kay: ultima puntata scoppiettante a Pechino Express

Mentre le coppie sono in viaggio ricevono una comunicazione da Costantino: le coppie miste devono cercare un alloggio per la notte. Wendy, che fa coppia con Jennifer, grazie ad un fluido cinese rimedia immediatamente una sistemazione. Soleil e Dayane nel frattempo incontrano Ema e Gennaro e iniziano a bere una buona grappa di riso.

L’indomani le due coppie ripartono e Wendy e Jennifer commentano il rapporto tra Jennifer e un ragazzo cinese che le ha ospitate. Soleil e Dayane si mettono alla ricerca di un passaggio quando Ema e Gennaro glielo rubano.

Wendy e Jennifer arrivano seconde a Congjiang ma devono aspettare le loro partner originali prima di potersi candidare alla prova vantaggio. Soleil e Dayane arrivano ultime e prima di raggiungere tappeto rosso devono imparare una canzoncina con i bambini della scuola elementare. Mamma e figlia si classificano ultime ma le vincitrici della puntata, le collegiali, decidono di salvarle e di eliminare i sopravvissuti.

Mamma e Figlia, Soleil Sorge e Wendy Kay: la separazione ha giovato alla coppia?

La coppia mamma-figlia ha tratto dei benefici dalla lontananza nella sesta puntata. Sicuramente Soleil e Wendy avevano bisogno di passare un po’ di tempo separate, anche se va detto che le tensioni non si sono congelate del tutto.

Il loro punto di forza è sicuramente la capacità di cercare di individuare la migliore strategia, mentre le incomprensioni nel loro rapporto personale interferisce inevitabilmente con il percorso nel gioco. E questo è anche il più grande difetto. Le aspettative nei confronti di Mamma e Figlia per la nuova puntata di Pechino Express, in onda questa sera su Rai Due, sono molto alte. Da Soleil e Wendy si attendono passi avanti, sia nel loro rapporto, sia nel game adventure di Pechino Express.



© RIPRODUZIONE RISERVATA