Mamma e figlia Soleil Sorge e Wendy Kay/ Troppo nervosismo a Pechino Express

Mamma e figlia, alias Soleil Sorge e Wendy Kay, non sono probabilmente la coppia più forte di “Pechino Express”, l’adventure game di Rai Due in onda ogni martedì in prima serata, ma sicuramente una delle più determinate. Nella quarta puntata Mamma e figlia hanno avuto fortuna nelle battute iniziali, pescando la busta con soli tre selfie da scattare con la popolazione locale. Provano poi a scambiare i cornetti napoletani con due amuleti raffiguranti una tigre e un coccodrillo, ma completano la prova soltanto barattando i loro orecchini. Proseguono successivamente il loro viaggio, ma non ottengono la qualificazione per giocarsi l’immunità e rimediano anche un handicap, assegnato loro dai Wedding Planner, che consiste nel riprendere il gioco per ultime. Riescono poi a decifrare il tatuaggio thailandese di Angelina Jolie e il significato della sua prima e quinta riga e trascorrono la notte all’interno di una scuola di cucina, ove hanno l’occasione di assaggiare numerosi piatti diversi. L’indomani trovano la casa dell’artista e si trasferiscono al mercato dei fiori, dove realizzano una collana con questi ultimi.

MAMMA E FIGLIA SOLEIL SORGE E WENDY KAY: TROPPO NERVOSISMO

Mamma e figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay) si dirigono quindi a Chinatown, dove mangiano un insetto con qualche difficoltà. Superata la prova, ottengono il visto per la Cina e si dirigono verso il tempio di Wat Benchamabophit, tagliando il traguardo in quarta posizione. Il pregio che questa coppia ha dimostrato di possedere in tutte queste puntate è la capacità di utilizzare al meglio le loro peculiarità caratteriali. Non si sono mai perse d’animo e nonostante in diverse occasioni abbiano ricevuto penalità dagli altri concorrenti sono riuscite a rimettersi in gioco in tempi brevi. Il difetto delle due è che soprattutto Soleil si fa spesso prendere dal nervosismo nei confronti della madre e, quando è in gara, si dimentica di qualsiasi cosa e fa di tutto pur di vincere. Proprio in virtù di tale determinazione, le aspettative verso questa coppia nella prossima puntata di “Pechino Express” sono sicuramente elevate. Soleil e Wendy sono ormai entrate in piena sintonia con lo spirito e il meccanismo del gioco, tanto da essere profondamente temute dagli altri concorrenti. Potrebbero rappresentare, senza dubbio, le outsider in ottica vittoria finale.





