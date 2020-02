Mamma e figlia, Soleil Sorge e Wendy Kay/ Una coppia scoppiettante (Pechino Express)

Soleil Sorge e Wendy Kay sono Mamma e figlia nella nuova edizione di Pechino Express 2020. Soleil è diventata famosa in questi ultimi anni dopo la sua partecipazione a Uomini e donne e al reality Isola dei famosi, dove ha avuto un flirt con Jeremias Rodriguez (la relazione non ha poi avuto seguito dopo essere rientrati in Italia). Soleil, a seguito della scelta di Luca Onestini, è stata lasciata in diretta tv dal tronista di Uomini e donne, quando il ragazzo è venuto a conoscenza del suo tradimento con un altro tronista del programma di Maria De Filippi (Marco Cartasegna). Wanda Key è invece la madre di Soleil. Di lei si conosce poco o nulla: l’unica cosa certa è che ha origini americane e che ha dato alla luce la figlia nella città di Los Angeles, in California. In una recente intervista rilasciata al settimanale Mio, la ragazza ha rivelato che durante l’adventure-game di Rai Due sono nati nuovi amori. L’ex fidanzata di Luca Onestini ha inoltre dichiarato che lei non c’entra nulla, lasciando dunque intendere che bisogna indagare altrove. Soleil Sorge ha avuto anche il tempo di fare una battuta su Jeremias Rodriguez, confermando come alla base della rottura non ci sia stato nessun tradimento ma semplicemente un’incompatibilità degli stili di vita. Intanto, Soleil ha pubblicato numerose foto che l’hanno ritratta a Playa Esmeralda (Cuba) per motivi di lavoro, facendo sognare i suoi oltre 700 mila follower clicca qui per vedere una sensualissima Soleil in spiaggia

SOLEIL SORGE E WENDY KAY, MAMMA E FIGLIA: UN’ESPERIENZA TUTTA IN SALITA?

Lo stereotipo Mamma e figlia non ha inizio con Soleil Sorge e Wendy Kay, almeno in relazione a Pechino Express. Nelle passate edizioni del reality condotto da Costantino della Gherardesca il pubblico da casa ha già avuto modo di vedere all’opera mamma e figlia: la contessa De Blanck e la figlia Giada, così come Fariba e Giulia Salemi. Storicamente, il percorso di Mamma e figlia a Pechino Express è stato motivo di numerosi colpi di scena, senza però essere mai vincente. Al momento, la coppia composta da Soleil Sorge e Wendy Kay sembra ricalcare in pieno lo stereotipo sperimentato negli anni scorsi: per loro si profila una gara scoppiettante ma con ogni probabilità non fruttuosa.

