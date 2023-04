MAMMA E FIGLIO, MARTINA COLOMBARI E ACHILLE COSTACURTA/ Eliminati da Pechino Express

“Mamma e figlio”, ovvero Martina Colombari e Achille Costacurta, sono stati eliminati nella sesta puntata di Pechino Express 2023. Una dèbacle a sorpresa per la moglie e il figlio dell’ex calciatore Billy Costacurta, che finora avevano sempre dato il meglio di sé, vincendo anche diverse prove immunità. La sfortuna questa volta non è girata però dalla loro parte. A penalizzarli è stata soprattutto l’inizio della tappa, dove le coppie sono state mischiate. Il ragazzo ha corso insieme a Federpippi, arrivando a libro rosso per ultimo, mentre la donna con Andrea Belfiore, arrivando penultima.

Martina Colombari e la crisi con Costacurta/ "Fu una crepa vera, ci allontanammo e…"

I due si sono poi ricongiunti, ma anche al tappeto rosso sono arrivati in coda alla classifica. “I Novelli Sposi”, vincitori, hanno scelto di eliminare loro al posto de “Le Attiviste” poiché più forti. È per questo motivo che dovranno tornare in Italia. “Grazie per questa opportunità, abbiamo scoperto un nuovo modo di viaggiare e di essere mamma e figlio. Non avrei mai fatto un viaggio del genere. I ragazzi sono stati tutti fantastici. È stata un’esperienza fantastica. Quando non hai nulla, apprezzi tutto di più: da una ciotola di riso al sorriso di un bambino, fino ad un angolino dove dormire”, ha affermato Martina Colombari. (agg. di Chiara Ferrara)

Pechino Express 2023: Mamma e Figlio, Martina Colombari e Achille Costacurta/ La carica di Billy e...

Mamma E Figlio, Martina Colombari e Achille Costacurta a Pechino Express

Mamma E Figlio, Martina Colombari e Achille Costacurta sono tra i protagonisti del reality game Pechino Express condotto da Costantino della Gherardesca. Prosegue l’avventura della ex Miss Italia e del figlio, nato dal matrimonio con Alessandro Costacurta, nella nuova edizione del reality che quest’anno si è svolto in India. La coppia di “mamma e figlia” sin dall’inizio della loro avventura hanno chiarito di non voler “partecipare e basta”.

Il loro obiettivo, infatti, è quello di vincere il titolo di campioni. Del resto sin dalla prima puntata i due hanno fatto capire di voler raggiungere il traguardo della finale dimostrandosi agguerriti e molto decisi nel conquistare la vittoria finale. Del resto a convincere mamma Martina a partecipare a Pechino Express è stato proprio il figlio: “io, ogni volta che me lo chiedeva, rispondevo ‘scordatelo, non lo farò mai!’Chiedi, chiedi e chiedi mi ha sfinito l’anima. In più aveva appena compiuto 18 anni quindi, essendo maggiorenne, poteva partecipare. E allora ho deciso di assecondare questa richiesta, vediamo che cosa succederà”.

Martina Colombari e Achille Costacurta, Mamma e Figlio Pechino Express/ "Alessandro manca tantissimo"

Mamma E Figlio, Martina Colombari e Achille Costacurta, gli imprevisti a Pechino Express

Durante le varie tappe di Pechino Express 2023 non sono mancati gli imprevisti e i momenti di difficoltà. Lo sanno bene Mamma E Figlio, la coppia composta da Martina Colombari e Achille Costacurta, che sin dalla prima puntata hanno dovuto affrontare e superare diverti momenti no. A cominciare dalla prova di canoa che ha fatto arrabbiare non poco Achille che si è lanciato ad espressioni colori che hanno provocato lo sconcerto della mamma che l’ha invitato a mantenere la calma controllando l’emotività.

Non solo, durante la seconda tappa il figlio di Martina Colombari e Alessandro Costacurta ha avuto anche un malore che l’ha costretto a rallentare la corsa. Un momento che ha visto mamma e figlio in un confronto molto tenero ed apprezzato anche dai telespettatori. Una cosa è certa: la coppia è molto affiatata e complice e potrebbe rivelarsi una delle sorprese per il podio finale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA