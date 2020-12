Mamma e Fratello Davide Donadei/ Videochiamata a Uomini e Donne: il tronista…

Piacevole sorpresa per Davide Donadei a Uomini e Donne nella puntata in onda oggi, giovedì 3 dicembre. Come fanno sapere le anticipazioni della registrazione dello scorso 21 novembre pubblicate dal Vicolo delle News, Davide Donadei il cui percorso sul trono è sempre più vicino alla scelta tra Beatrice, Valeria e Chiara, ha ricevuto una dolce sorpresa che sarà trasmessa, salvo cambiamenti, nella puntata del dating show in onda oggi. Pugliese, cresciuto con la mamma che ha sempre lavorato per mantenere lui e il fratello dopo la separazione dal padre, Davide, per vivere l’esperienza sul trono di Uomini e Donne, sta vivendo stabilmente a Roma. Pur amando vivere nella capitale, il tronista 25enne sente molto la mancanza della famiglia e, così, Maria De Filippi, ha deciso di sorprenderlo con una sorpresa.

Davide Donadei e la chiamata della mamma e del fratello a Uomini e Donne

Dopo aver rivissuto le emozioni provate in esterna con Beatrice a cui ha confessato di sentire la mancanza della famiglia, dopo un’infuocata discussione con Chiara, nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Davide Donadei riceverà la videochiamata della mamma e del fratello. Sarà un grande regalo per il tronista pugliese che non nasconderà le proprie emozioni ringraziando sia Maria De Filippi, ma tutta la redazione di Uomini e Donne che hanno organizzato la sorpresa. Sarà un momento molto commovente per Davide che, nelle scorse puntate del dating show di canale 5 si è lasciato andare parlando a cuore aperto anche dei problemi avuti alcuni anni fa a causa del passato del padre.



