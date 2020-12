Mamma e Papà, Cristiano Malgioglio in lacrime/ “A 26 anni dalla morte dolore sempre vivo”

Il ricordo della madre, per Cristiano Malgioglio è sempre stato motivo di grande commozione anche prima della sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Una perdita che al paroliere fa ancora molto male, come dimostrato in una sua ospitata a Verissimo di qualche tempo fa quando aveva raccontato a Silvia Toffanin: “Quando è venuta a mancare mia madre io ho versato tutte le lacrime del mondo… e non smetterò mai di piangere”. Non è un caso se alcuni giorni fa, in diretta dalla Casa di Cinecittà, Malgioglio avesse detto esplicitamente che non avrebbe mai parlato della figura genitoriale femminile in confessionale perchè non avrebbe voluto piangere.

Tuttavia è stato inevitabile in quanto nelle ultime ore anche il celebre artista è stato chiamato ad aprirsi sul suo passato e in particolare sul rapporto con l’amata madre con la quale era diventato sempre più simbiotico soprattutto prima della sua scomparsa. Già durante l’addobbo dell’albero di Natale, Malgioglio era rimasto in disparte rispetto al resto dei suoi coinquilini, pervaso da un alone di malinconia. In confessionale si è poi aperto ammettendo: “Io il Natale non lo amo…”.

CRISTIANO MALGIOGLIO PIANGE PARLANDO DELLA MAMMA SCOMPARSA

Solo alla vista dell’albero di Natale addobbato con cura dai suoi coinquilini, Cristiano Malgioglio ha ammesso di essere entrato in profonda crisi. Confidandosi con l’amica Stefania Orlando nei giorni scorsi, il paroliere ha avuto modo di aprire il suo cuore e rivelare il suo attuale stato d’animo: “Lo sai, sono 26 anni che non assaggio una fetta di panettone”. La Orlando ha cercato di spronarlo a festeggiare quest’anno tutti insieme, magari assaggiando un po’ del tradizionale dolce, ma Malgioglio è stato categorico in merito: “No, sto con voi ma non festeggio io…”. Il motivo è presto detto: “Da quando non c’è più mia madre ho rifiutato questa festa, io l’ho cancellata dalla mia vita”, si è confidato in confessionale. I lutti sono qualcosa che hanno colpito profondamente, come raccontato all’amica Stefania.

Se della morte del padre, avvenuta all’età di 95 anni, è riuscito in qualche modo a farsene una ragione: “Mi ha lasciato 16 anni fa e anche lì io ho dei sensi di colpa”, dal momento che non sarebbe riuscito a salutarlo per l’ultima volta nonostante lui avesse chiesto di vederlo. Un enorme dolore lo ha provato anche per la scomparsa della madre: “Con lei avevo un rapporto troppo bello, capiva molte cose di me”, ha raccontato con grande strazio a Tommaso Zorzi. Quando lei è venuta a mancare, il paroliere era a Palermo per un concerto: “Ad un certo punto mentre che cantavo si è interrotta la base, come se si fosse staccato qualcosa della mia vita”. Cristiano, commosso, ha spiegato che la madre non voleva che facesse questo lavoro, ma lui ha preferito inseguire i suoi sogni. “Era bellissima, ed io mi commuovo sempre quando parlo di lei”, sebbene siano trascorsi 26 anni, il suo è un dolore che non si attenua “per me è sempre vivo…”.

