Mamma Giaele De Donà, chi è e malattia/ “Sta su una sedia a rotelle”: la rivelazione al GF Vip

Chi è la mamma di Giaele De Donà? “È malata, sta su una sedia a rotelle” ha svelato lei al GF Vip

Caso in diretta al Grande Fratello Vip nel corso della puntata del 29 settembre. Al centro della discussione il matrimonio di Sofia Giaele De Donà che ha scatenato durante questa prima settimana nella Casa un fiume di critiche e accuse nei confronti della ragazza. C’è stato però uno sviluppo in diretta, svelato da Carolina Marconi che ha avuto modo di chiacchierare con Giaele, entrando più nel privato. Una conversazione durante la quale l’influencer ha citato sua mamma malata.

La Marconi ha infatti spiegato che il marito di Giaele De Donà, Bradford Beck, ha aiutato molto la mamma della moglie che è malata e sta su una sedia a rotelle. Giaele non ha voluto specificare quale sia la malattia della mamma, preferendo tenere privata questa parte della sua vita legata alla famiglia della quale, al momento, non si sente di parlare. “Ne parlerò magari in confessionale”, ha confidato alla Marconi in un momento pubblicitario, chiarendo di non sentirsela di parlare dei problemi della sua mamma in diretta televisiva.

