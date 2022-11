Mamma Giaele De Donà, chi è/ “Malattia? È grave. In sedia a rotelle da quando aveva 23 anni”

Giaele De Donà e la malattia della mamma: “Sulla sedia a rotelle da quando aveva 23 anni”

Quello tra Giaele De Donà e la sua mamma è un rapporto di amore ma comunque complicato da un passato non facile. Nella Casa del Grande Fratello Vip la gieffina ha fatto cenno, durante ad una diretta, al fatto che la mamma sia gravemente ammalata. Pur non specificando quale sia la malattia della madre, Giaele ha fatto intendere che si tratta di una patologia invalidante.

Giaele De Donà insultata dalle concorrenti: "Ci hai stufato"/ "Strega cattiva"

Delle condizioni di salute di sua madre, come ricorda Blogtivvù, Giaele ne ha però già parlato nel corso dell’avventura fatta qualche anno fa nel reality ‘Ti spedisco in convento’. In quell’occasione disse: “Quando avevo tre anni mia mamma è rimasta disabile. Per un po’ di anni si stava sistemando fino a quando i miei non hanno divorziato. A me è mancata tanto la figura materna e se avessi avuto una mamma al mio fianco sarei stata diversa. Lei ha iniziato ad essere egoista perché non ha accettato di essere sulla sedia a rotelle così giovane, a 23 anni.”

Giaele De Donà con le spalle al muro: Charlie la smaschera/ "Dillo che Antonino che lo ami"

Giaele De Donà e il complesso rapporto con la mamma

Giaele De Donà ha dunque parlato di dissapori con la mamma, dovuti anche alle sue sofferenze: “[…] è così perché ha sofferto molto ma una mamma ci deve essere. Vorrei avere un figlio per dargli l’amore che mia mamma non mi ha dato, sarebbe una rivincita e mi sentirei molto meglio.” ha spiegato. È proprio per stare vicino alla madre che Giaele, dopo le nozze con Bradford Beck, ha deciso di tornare in Italia: “Comunque io non so quanto ci sarà ancora e stare dall’altra parte del mondo e non poterla vedere mi terrorizzava.” ha spiegato la gieffina nella Casa del Grande Fratello Vip.

LEGGI ANCHE:

Giaele De Donà, lite con Antonino Spinalbese/ "Sono gelosa, tratti le ragazze allo stesso modo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA