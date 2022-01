Mamma Gianmaria Antinolfi “da Belen voleva un figlio!”/ La rivelazione “Ho messaggi”

Mamma Gianmaria Antinolfi: “Da Belen voleva un figlio. In quanto a me ho pensato…”

Tra pochi giorni Gianmaria Antinolfi uscirà dalla casa del Grande Fratello Vip. Il concorrente campano abbandonerà il programma per motivi lavorativi come confermato dalla madre, Esmeralda Vetromile, intervista dal “Corriere del Mezzogiorno“: “Sì da tempo è impegnato come manager nel campo della moda. E credo che ancora di più ora ha compreso che questa è la sua strada”. La signora ha analizzato positivamente il percorso del figlio all’interno della casa di Cinecittà: “Alla fine abbastanza bene, penso sia stata una esperienza fortissima che a lui è servita per capire meglio sè stesso”. Poi, ha rivelato un particolare interessante ai tempi della relazione di Gianmaria Antinolfi con Belen Rodriguez: “Da Belen voleva un figlio. In quanto a me, ho pensato: speriamo finisca presto. Lei è una donna molto intelligente, un’azienda che cammina, non lascia spazio, è un fulmine, molto concentrata su se stessa”.

Belen Rodriguez e Michele Morrone/ Semplice amicizia o qualcosa di più?

Mamma Gianmaria Antinolfi: “Ho una quantità di messaggi e…”

Esmeralda Vetromile, a pochi giorni dall’uscita di Gianmaria Antinolfi dalla casa del Grande Fratello Vip, ha rilasciato una lunga intervista al “Corriere del Mezzogiorno“. Tra i diversi temi toccati anche il rapporto del manager napoletano con Federica Calemme: “Gianmaria ha bisogno di essere con una fidanzata, ha voglia di un rapporto a tutti i costi, è un ragazzo alla ricerca di una famiglia tradizionale. Cala nella donna che ha davanti quello che lui vorrebbe trovarci. Senza aspettare di conoscerla e scoprire come è veramente”. La signora ha poi rivelato che riceve quotidianamente tanti messaggi da numerose ragazze: “Ho una quantità di messaggi e numeri di telefono per Gianmaria. Mi hanno scritto in tantissime dicendomi che lui è il Principe azzurro che vorrebbero per le figlie. E sono contenta che sia passato attraverso lo schermo questo suo profilo. E la prima cosa che farò sarà raccontargli quanto è stato bravo a farsi conoscere, senza filtri, mettendosi in gioco con stile e con garbo”.

LEGGI ANCHE:

Gianmaria Antinolfi in crisi con Federica Calemme/ I consigli di Alessandro BascianoBelen e Stefano De Martino di nuovo insieme/ Ritorno di fiamma o famiglia allargata?

© RIPRODUZIONE RISERVATA