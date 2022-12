Mamma ho perso l’aereo, chi é l’attore Macaulay Culkin?/Tra il peso delle droghe e…

Mamma ho perso l’aereo, l’attore Macaulay Culkin é l’ex bambino prodigio d’America

Nell’avvento del Santo Natale 2022, Italia 1 manda in onda in chiaro TV Mamma ho perso l’aereo, a grande richiesta dei fruitori dei contenuti delle reti Mediaset e delle grandi produzioni filmografiche. E nelle ore segnate dal ritorno in TV previsto per la pellicola dal rilascio datato anni ’90, intanto, ci si chiede tra gli appassionati fan e i neo fruitori del film, chi sia l’attore protagonista Macaulay Culkin, che presta l’immagine al protagonista della trama di Mamma ho perso l’aereo, Kevin McCallister.

L’attore di spicco della pellicola cult e record di incassi negli anni ‘Novanta, Macaulay Culkin, può dirsi l’ex bambino prodigio di Hollywood, complice il successo stellare raggiunto in tenera età con l’interpretazione prestata nei panni di Kevin McCallister, tanto da raggiungere al box office incassi di oltre 476 milioni di dollari stimati nel mondo.

Classe 1980, l’attore di fama internazionale nato sotto il segno della Vergine, é originario di New York, e ha oggi 42 anni. Oltre che per il successo raggiunto in tenera età per la carriera di attore avviata da bambino prodigio, anche per la vita privata Macaulay Culkin ha catalizzato negli anni l’attenzione mediatica.

Brenda Song è la sua compagna dal 2017. Di origini asiatiche, come l’attore anche lei diviene un’attrice di successo sin dalla tenera età. La asiatica attrice si presta al ruolo di testimonial della campagna ambientale della Disney, la Disney’s Friends for Change, ed é anche protagonista in diversi spot pubblicitari su Disney Channel. Dal legame con Culkin nasce una bambina, che si chiama Dakota Song Culkin (la piccola nasce il 5 aprile 2021). Tuttavia, Brenda non é l’unica donna importante nella vita dell’attore, dal momento che a portare sull’altare Macaulay Culkin di Mamma ho perso l’aereo ébun’altra donna. L’ex bambino prodigio sposa nel 1998, Rachel Anne Miner, anche lei attrice. All’età di 18 anni, si sono separati appena due anni dopo, nel 2000, per poi divorziare nel 2002. Alll’ex moglie del protagonista di Mamma ho perso l’aereo, è stata diagnosticata la sclerosi multipla nel 2010. E una domanda sorge ora spontanea: Macaulay Culkin ha dei figli? Ebbene sì, dalla relazione sentimentale con Brenda Song, nasce Dakota Song Culkin (5 aprile 2021) primogenita nonché figlia unica di Macaulay. La bambina porta il nome dalla compianta sorella di Culkin, Dakota, la quale veniva a mancare nel 2008, a causa di un incidente stradale.

La storia della dipendenza sofferta da Macaulay Culkin

L’attore é inoltre da tempo al centro dell’attenzione mediatica per il peso delle dipendenze che ha segnato la sua vita, da lui stesso rivelato in un’intervista concessa a Esquire: “Ho scherzato col fuoco: direi che è la maniera migliore per dirlo. -fa sapere nella rivelazione -.Allo stesso tempo, non sono mai davvero entrato in riabilitazione o qualcosa del genere. Non ho mai avuto bisogno di ripulirmi in quel modo. Ci sono state delle volte in cui ho dovuto darmi una raddrizzata… una volta o due.”. La rivelazione poi prosegue: “‘Ti stai divertendo troppo, Mack’ , mi sono detto. Ma non sono mai arrivato al punto di aver bisogno di un aiuto esterno. Non sarei la persona che sono oggi se non avessi avuto la droga nella mia vita prima o poi”. Insomma, se da una parte ha segnato in negativo la vita dell’attore, facendolo sentire vittima di un circolo vizioso in balia della sua fragilità, dall’altra parte invece la dipendenza dalle droghe ha reso l’attore l’uomo é oggi, sopravvissuto al suo meltdown: “Ho avuto delle esperienze che mi hanno illuminato, ma è anche una cosa stupida, ca**o, sai? Quindi, a parte l’uso occasionale di rilassanti muscolari, no, non faccio uso di droghe a scopo ricreativo. Bevo ancora come un pesce. Bevo e fumo, ma non tocco più la roba pesante. Continuo ad amarla, è come un vecchio amico, ma a volte diventi troppo grande per certi amici”.

