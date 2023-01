Mamma ho perso l’aereo mi sono smarrito a New York/ Su Italia 1 il film con Culkin

Mamma ho perso l’aereo mi sono smarrito a New York, film di Italia 1 diretto da Chris Columbus

Mamma ho perso l’aereo mi sono smarrito a New York è un mix di avventura, commedia e comicità, il film per tutti del 1992, andrà in onda oggi, 11 gennaio, a partire dalle 21,20 su Italia 1. Il film è il sequel di Mamma ho perso l’aereo ed è diretto dallo stesso regista Chris Columbus. Anche il cast è invariato, ritroviamo infatti: Macaulay Culkin, Joe Pesci, Catherine O’Hara, Daniel Stern, Tim Curry e Brenda Fricker. La colonna sonora è di John Williams, uno dei compositori di maggior successo degli Usa. Vincitore di ben 5 Oscar, è stato l’autore delle musiche di: Schindler’s List, Star Wars, Jurassic Park, E.T., Lo squalo, Salvate il soldato Ryan, Indiana Jones, nonché Mamma ho perso l’aereo.

Il film Mamma ho perso l’aereo mi sono smarrito a New York è stato un grande successo di pubblico e si è posizionato al terzo posto come miglior incasso dell’anno. La critica non è stata benevola, in quanto ha giudicato troppo violente alcune scene e a tratti molto simile al precedente. In Mamma ho perso l’aereo mi sono smarrito a New York compaiono in due camei l’ex Presidente degli Usa, Donald Trump, che all’epoca era solo un grande magnate e lo stesso regista nei panni di uno dei clienti del negozio di giocattoli.

Per tornare ad interpretare il piccolo Kevin furono offerti circa 4,5 milioni di dollari a Macaulay Culkin, il compenso più elevato mai ricevuto da un attore di 12 anni. Alcune scene erano davvero pericolose e secondo un dottore intervistato, il lancio dei mattoni da parte di Kevin sul volto dei due ladri, avrebbe potuto causare danni seri al cervello ed anche la morte.

Anche la moglie del regista compare in una piccola parte nel film, interpretando l’operatrice dell’hotel con cui Kevin effettua la prenotazione. Tra le location utilizzate a New York ci sono: Central Park, Rockfeller Center, Word Trade Center e l’Hotel Plaza.

Mamma ho perso l’aereo mi sono smarrito a New York, la trama del film

La vicenda narrativa di Mamma ho perso l’aereo mi sono smarrito a New York ripercorre nuovamente le avventure della famiglia McCallister che, questa volta, decide di partire per la Florida per trascorrere le vacanze natalizie. I genitori sono molto attenti a non lasciare Kevin, come l’anno precedente, ma purtroppo, nel caos dell’aereoporto, il ragazzino perde di vista i suoi genitori e scambiando un altro uomo per suo padre, si imbarca con lui e si ritrova a New York.

I genitori disperati, cominciano a cercarlo a Miami, mentre Kevin non si perde d’animo e decide di approfittare della situazione, anche perché è in possesso della carte di credito del papà. Inizia così per il ragazzino la sua vacanza dei sogni e prenota una suite al Place Hotel facendo credere al personale di essere in compagnia del papà. Kevin, però, viene scoperto e dovrà inventare mille scuse per non essere cacciato. A New York, intanto, ritrova i due malviventi dell’anno precedente, Harry e Marv, i quali tentarono di svaligiare la sua casa e sono decisi a vendicarsi dell’astuto ragazzino.

I due, sono evasi di prigione e sono desiderosi di svaligiare il famoso negozio di giocattoli Duncan, proprio la vigilia di Natale. Il coraggioso Kevin non si lascia intimidire e quando viene a conoscenza del loro piano, fa di tutto per fermarli, anche perché l’incasso del negozio deve essere devoluto ad un ospedale pediatrico. Il ragazzino, riesce ad attirare i due ladri nella vecchia casa disabitata dei suoi zii e li pone di fronte ad una serie di ostacoli da superare. Grazie alla presenza di nuovi amici, anche questa volta, Kevin avrà la meglio sui due furfanti e tutto andrà per il meglio. Il giorno di Natale la famiglia si ritrova e tutti vengono ospitati al Plaza Hotel dal signor Duncan in segno di riconoscenza.

