Mamma ho perso l’aereo/ Su Italia 1 il film cult con Macaulay Culkin

Mamma ho perso l’aereo, film di Italia 1 diretto da Chirs Columbus

Mamma ho perso l’aereo è un film del 1990 di genere commedia, che verrà trasmesso su Italia 1 dalle ore 21.20 di oggi, 23 dicembre. L’opera cinematografica è stata prodotta e scritta da John Hughes, e diretta da Chirs Columbus. Tra i produttori esecutivi di Mamma ho perso l’aereo ci sono Mark Levinson, Scott Rosenfelt e Tarquin Gotch. Il film è stato distribuito da 20th Century Fox e prodotto per Hughes Entertainment.

La fotografia e il montaggio sono state curate rispettivamente da Julio Macat e da Raja Gosnell, mentre i costumi da Jay Hurley. Il trucco è stato affidato a Kimberly Philips e Kenny Myers, mentre la scenografia a John Muto e Dan Webster. Tra gli attori principali del cast di Mamma ho perso l’aereoci sono Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, Roberts Blossom, John Heard, Devin Ratray, John Candy, Angela Goethals, Gerry Bamman, Terrier Snell, Jeffrey Wiseman e Larry Hankin.

Mamma ho perso l’aereo, la trama del film

Leggiamo la trama di Mamma ho perso l’aereo. L’intera famiglia McCallister composta da due nuclei familiari è intenzionata a partire per Parigi per passare le vacanze di Natale in compagnia di Rob, fratello di Peter e Frank, i due capostipiti del nucleo familiare. Prima della partenza però Kevin, il figlio minore di Peter e della moglie Kate, viene messo in punizione in soffitta per aver litigato con il fratello maggiore. Kevin viene deriso e maltrattato da tutti, dunque è preso di mira con continui dispetti. Quella notte però il vento provoca un blackout in seguito alla rottura di un ramo di un albero. Il giorno dopo i McCallister si trovano velocemente a dover preparare i bagagli per il mancato suono della sveglia a meno di 1 ora dalla partenza del volo.

Nella confusione generale la famiglia non si accorge della mancanza di Kevin, rimasto in soffitta e svegliatosi dopo che la famiglia era riuscita a prendere il volo appena in tempo. Il bambino approfitta dell’assenza dei familiari per fare tutte quelle attività che gli erano state proibite. I genitori si accorgono dopo qualche ora di aver dimenticato il figlio Kevin a casa, mentre lui scopre che il quartiere in cui abita sta subendo dei furti da parte di una coppia di ladri, che mette in atto degli stratagemmi. Più volte i due cercano di irrompere nella casa dei McCallister, ma Kevin riesce ad allontanarli, facendo credere loro che la famiglia sia in casa. Una volta atterrato il volo la madre di Kevin cerca un volo per tornare dal figlio, mentre il padre si reca dal fratello con la famiglia.

Kevin intanto fa le attività di casa, ma la coppia di ladri si accorge che in realtà c’è solo lui nell’abitazione, dunque ne approfittano per irrompere. Mentre la madre sta tornando da Kevin, lui conosce l’anziano vicino di casa, che lo ha sempre intimorito a causa di alcune dicerie che poi si sono rivelate false. Fa amicizia con lui in chiesa, recatosi per non sentire la solitudine, ma non appena torna a casa deve fare i conti con i due ladri, che cerca di fronteggiare con delle strategie, riuscendo a chiamare la polizia presso l’abitazione dei vicini. I due ladri vengono arrestati anche grazie all’aiuto dell’anziano vicino accorso da Kevin. È arrivato Natale e la madre riesce a tornare da Kevin, poco dopo arriva anche il resto della famiglia. Il bambino racconta tutto ai genitori, ma non dell’arresto dei due ladri.











