Mamma ho perso l’aereo/ Su Italia 1 il film cult con Macaulay Culkin

Mamma ho perso l’aereo, film diretto da Chris Columbus

Mamma ho perso l’aereo va in onda oggi, 1° gennaio, alle ore 21:20, in prima serata su Italia 1. Si tratta di un film che appartiene ai generi cinematografici commedia e per famiglia e che ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 1990. Il regista di questo film risulta essere Chris Columbus mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti da John Hughes.

All’interno del cast del film sono presenti diversi attori molto famosi come Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, John Heard, Devin Ratray, John Candy, Angela Goethals, Catherine O’Hara e Gerry Banmann. Le musiche del film sono state realizzate da John Williams mentre la fotografia è stata curata da Julio Macat.

Mamma ho perso l’aereo, la trama del film: una corsa piena di guai

Leggiamo la trama di Mamma ho perso l’aereo. La famiglia McCallister, numerosa e composta da tanti componenti, è in procinto di partire per le vacanze natalizie verso Parigi. La attende un viaggio molto lungo, dunque ognuno decide di portare con sé tutto ciò che può servire nel viaggio. Anche se la vacanza dovrebbe essere fatta per rilassarsi, un vero e proprio caos si scatena nella casa. Tutti sono tesi e ansiosi di poter prendere l’aereo per la Francia e vivere delle vacanze indimenticabili.

Il giorno della partenza, tutto sembra andare per il verso giusto. Dopo una corsa all’aeroporto, i McCallister riescono a prendere l’aereo e mettersi in volo. Tuttavia, proprio nel bel mezzo del volo, si accorgono di aver dimenticato qualcosa: il piccolo e pestifero Kevin, rimasto da solo a casa. Questo bambino ha casa tutta per se e invece di esserne spaventato è estremamente felice. Potrà trascorrere le vacanze di Natale da solo, indisturbato, senza avere alcun impiccio o problema con gli altri suoi familiari.

Subito Kevin si scatena, mangia schifezza e si diverte. Tuttavia, non sa che la casa libera è stata adocchiata da due malviventi, Harry e Marv che vogliono intrufolarsi e svaligiarla. Kevin comunque, è estremamente furbo e riuscirà a difendersi al meglio. Il ragazzo passerà un Natale indimenticabile, riuscendo anche a far ammattire i due malviventi che non sapranno più come fare.

Video, il trailer del film “Mamma ho perso l’aereo”





